Zmaji proti vodilni ekipi lovijo zmago za novo upanje

Po nepričakovanem sobotnem porazu v 18. kolu rednega dela regionalne lige v Skopju, je ekipa Cedevite Olimpije že odpotovala v Kaunas, kjer se bodo izbranci glavnega trenerja Jurice Golemca v sredo v dvoboju 14. kroga rednega dela Evropskega pokala pomerili z vodilno ekipo skupine A, ukrajinskim Prometejem.

icon-expand Dvoboj v Stožicah so pred nekaj meseci dobili Ukrajinci. je čas za maščevanje? FOTO: Damjan Žibert

Pred Cedevito Olimpijo je nova zahtevna preizkušnja. Izbranci glavnega trenerja Jurice Golemca bodo v sredo na obračunu 14. kola rednega dela Evropskega pokala gostovali v Kaunasu, kjer jih čaka dvoboj z vodilno ekipo skupine A, ukrajinskim Prometejem. Ljubljančani so še naprej v boju za mesta v končnici, vendar v Žalgirio Areni potrebujejo zmago, s katero bi se lahko približali ekipam, ki so na višjih mestih na lestvici. Aktualni slovenski prvaki v sredin dvoboj vstopajo po porazu na sobotnem gostovanju v Skopju pri MZT-ju, kjer so bili domačini v soboto boljši z rezultatom 79:74. Pri Cedeviti Olimpiji je bil najboljši strelec Josh Adams s 15 točkami, sledila sta Edo Murić in Karlo Matković s po 12 točkami. Navkljub porazu v Skopju pa so zmaji minulo sredo v 12. kolu rednega dela Evropskega pokala na domačem stoženskem parketu z rezultatom 77:73 premagali beneško Umano Reyer in z zmago ostali v boju za mesta v končnici. Najučinkovitejši igralec je bil Adams s 16 točkami in štirimi asistencami, najboljši strelec zeleno-oranžne zasedbe pa je bil Yogi Ferrell z 20 točkami.

V sredo v Kaunasu ljubljanske košarkarje čaka zahtevna preizkušnja proti Prometeju, ki v dvoboj z Ljubljančani vstopa z nizom šestih zaporednih zmag v Evropskega pokala. Na zadnjih dveh tekmah je ukrajinski kolektiv najprej na gostovanju v Bursi premagal finaliste iz minule sezone, košarkarje turške ekipe Frutti Extra Bursaspor (94:92), nato pa minuli teden v boju za vrh lestvice na domačem parketu še Joventut iz Badalone (95:90). Špansko ekipo so debitanti v Evropskem pokalu premagali predvsem na račun zelo dobrega strelskega večera, saj so zadeli 13 od 34 metov za tri točke. DJ Kennedy, DJ Stephens in nekdanji zmaj Issuf Sanon so prispevali vsak po tri zadete trojke, met z razdalje pa je zadelo kar sedem igralcev Prometeja.

Kennedy je tekmo sklenil s 23 točkami, Sanon jih je dosegel 19, Caleb Agada je dosegel 15 točk, Stephens 12, Ondrej Balvin pa je z 11 točkami zaokrožil peterico igralcev Prometeja z dvomestnim številom točk. Zelo dobro gre Prometeju v tej sezoni tudi v združenem tekmovanju košarkarskih zvez Latvije in Estonije. Ukrajinski klub se je ekipam iz omenjenih držav pridružil lansko leto, po 22 odigranih tekmah pa je na vrhu lestvice s kar 21 zmagami. Edini poraz je ukrajinska ekipa doživela 19. novembra lani proti Kalevu, nato pa nato pa nanizala 13 zaporednih zmag, zadnjo minulo soboto prav proti Kalevu (83:79). Balvin je dvoboj sklenil z 21 točkami in devetimi skoki, sledil mu je Stephens z 19 točkami, dvomestna sta bila še Agada in Gian Clavell, ki sta oba dosegla po 11 točk.

icon-expand Issuf Sanon je pred leti igral tudi v dresu Olimpije. FOTO: Fiba