Zmaji še naprej letijo, tokrat zanesljivo ugnali Zadar

Uvod tekme je minil v vzponih in padcih obeh ekip. Ljubljančani so hitro povedli z 10:2, gostje pa so poskrbeli za preobrat in minuto in 13 sekund pred koncem prve četrtine vodili z 19:14. Ljubljančani so poravnali, v drugi četrtini do polovice ušli na 38:27 in dvomestno prednost držali do menjave strani.

Zmaji so bruhali ogenj tudi po odmoru in pri vodstvu z 61:40 je bilo jasno, da bo zmaga ostala doma. Vprašanje je bilo le, kakšna bo končna razlika. Pri vodstvu s 83:51 v zadnjem delu se je gostom obetala prava katastrofa.

Kar peterica Olimpijinih igralcev je tekmo končala z dvomestnim številom košev, s 16 točkami je bil najbolj razpoložen Umoya Adeyemi Gibson. Prav vsi domači košarkarji pa so se tokrat vpisali med strelce. Za Zadar je Lovro Mazalin dosegel 15 točk.

Po novi zmagi Ljubljančani zasedajo prvo mesto v skupini B. S petimi točkami so izenačeni s košarkarji Budućnosti in Dunaja, vendar imajo od njih precej boljšo razliko med danimi in prejetimi koši.