Zmaji samozavestno v Dubaj: Storili bomo vse, kar bo potrebno

Deset točk in štiri skoke je na prvi tekmi dosegel Devin Robinson. Na drugi je svojo statistiko občutno izboljšal.

Spomnimo, prvo tekmo v Dubaju je Olimpija večji del vodila, na koncu pa za točko ostala brez zmage, potem ko je odigrala sila nespametno končnico.

"Podarili smo jim zmago," so bili Ljubljančani enotni pred vrnitvijo domov, kjer so v petek pokazali boljši obraz in predvsem v drugem polčasu nadigrali zvezdniške nasprotnike. V Stožicah je bilo 94:89, pri čemer je Aleksej Nikolić dosegel 30 točk.