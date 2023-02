Zmaji se bodo lahko v celoti posvetili regionalnemu tekmovanju

Ljubljančani, s tremi zmagami ostajajo na zadnjem mestu v skupini, so v Kaunasu igrali preslabo v obrambi, v drugem polčasu pa tudi v napadu, da bi lahko računali na ugodnejši izid, ki bi jim prinesel zmanjšanje zaostanka za želenim osmim mestom. Še naprej ostajajo na zadnjem mestu v skupini, možnosti za napredovanje pa so zdaj res le še zgolj teoretične.

"Olimpija ima enega največjih proračunov v tekmovanju in tudi eno izmed najboljših napadalnih ekip v ligi. Verjamemo, da se niso predali in če se uvrstijo naprej, lahko pridejo daleč," je imel pred tekmo visoko mnenje o ljubljanskih igralcih Ronen Ginzburg, trener ukrajinskega Prometeja, ki uspešno igra v latvijsko-estonski ligi.

Pred tekmo je bil domači strateg prepričan, da lestvica ne kaže realnega stanja in da je tudi zadnjeuvrščena ekipa v skupini lahko nevarna prvi, ki je v tem tekmovanju zabeležila šest zaporednih zmag. To se je potrdilo le v prvi četrtini, v preostalih pa so bili gostitelji občutno boljši.

Olimpija je tekmo dobro odprla, večji del prve četrtine vodila, ta del igre bi tudi dobila, če ne bi Ilja Sidorov v zadnji sekundi zadel meta za tri točke. Toda druga četrtina se je začela z delnim izidom 9:0 v korist domače ekipe, Ljubljančani so imeli nekaj priložnosti, da se povsem priključijo, niso jih izkoristili, tako da so na odmor odšli z devet točk zaostanka.

Takoj na začetku drugega dela je prednost narasla na +15, do konca pa se ni več nižala. Gosti so povsem popustili in so morali teren zapustiti sklonjenih glav.