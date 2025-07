Zmaji se bodo v evropskem pokalu srečali s številnimi starimi znanci

Poleg zmajev bodo v skupini A še izraelski Hapoel iz Jeruzalema, španska Manresa, romunski Cluj-Napoca, turški Bahcesehir, italijanska Umana Reyer Venezia, grški Aris, litovski Neptunas Klaipeda, nemški Hamburg in poljski Slask iz Vroclava.

V skupini je že nekaj starih znancev ljubljanskega kolektiva iz minule sezone 2024/25. Zmaji so se v prejšnji izvedbi že pomerili s Hapoelom, Clujem, Bahcesehirjem, Venezio, Arisom in Hamburgom. Povratnici v evropski pokal sta ekipi Neptunasa in Slaska, medtem ko bo Manresa prvič zaigrala v evropskem pokalu.