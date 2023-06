Zmaji se po debaklu v Beogradu tolažijo: Izsilili smo tretjo tekmo in dosegli cilj

Ljubljanska zasedba je regionalno ligo še drugo sezono zapored zaključila v polfinalu. Ljubljanski košarkarji so v torek v Beogradu zadržano vstopili v dvoboj z domačini, ki so po malo manj kot štirih minutah igre že vodili s 17:2. To je košarkarje Cedevite Olimpije podžgalo, saj so z delnim izidom 27:12 izid po košu Mirka Mulalića poravnali na 29:29, nato pa so domačini odgovorili z nizom 12:1, s katerim so se do glavnega odmora oddaljili na 41:30. V tretji in četrti četrtini so se Zmaji sicer borili, a evroligaš iz srbske prestolnice jih je vse do konca uspel obdržati na varni razdalji.