Zmaji se vračajo v Stožice, se jim bo uspelo pobrati po porazu proti Spartaku?

Čeprav Cibona z zgolj štirimi zmagami zaseda predzadnjo mesto lestvice in so bili na prvem medsebojnem obračunu bili boljši s 75:66, v taboru Cedevite Olimpije nasprotnika ne podcenjujejo. "Pred nami je še ena tekma, h kateri moramo pristopiti maksimalno resno. Vsi se spomnimo tekme v Zagrebu, kjer smo stežka prišli do zmage. Ekipa Cibone se je v primerjavi s prvo medsebojno popolnoma spremenila, odigrala pa je kar nekaj tesnih tekem v regionalni ligi. Zato mora biti naš pristop resen in osredotočen, da skušamo prikazati predstavo z dobro energijo," je pred tekmo dejal trener Zvezdan Mitrović.