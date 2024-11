Zmaji so postavili (neprijetnih) šest v v vrsto: 'Zelo težko je izgubiti na ta način'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Žal se nam srečanje ni izšlo po željah, a je treba upoštevati tudi veliko kakovost Valencie. Seveda je zelo težko izgubiti na ta način, a po taki tekmi se je treba pobrati. Zagotovo smo pogrešali nadzor skoka in boljšo obrambo v igri ena na ena. Je pa ta tekma dober pokazatelj tega, kaj moramo popraviti pred srečanjem proti Megi MIS, ki je ravno tako kakovostno moštvo. Vso pozornost moramo zdaj usmeriti na naslednjo tekmo ," je dejal pomočnik trenerja KK Cedevita Olimpija Đorđe Adžić .

Po tem, ko so v prvem polčasu na parketu La Fontete navijači lahko spremljali izenačeno predstavo, v kateri sta bili obe ekipi zelo razpoloženi pri doseganju točk, so v tretji četrtini na igrišču zagospodarili domačini, tretji del igre dobili s +21 in prednost sedmih točk ob polčasu (57:50) pretvorili v naskok z 28 točkami razlike (88:60).