Zmaji pustili vtis v Eurocupu: Robinson, Mitrović in Beringer nagrajeni

Cedevita Olimpija je redni del sezone 2024/25 v Evropskem pokalu zaključila z desetimi zmagami in tekmovanje končala v četrtfinalu. V končnici so Zmaji nastopili prvič po letu 2022 in izgubili proti Bahčešehirju.

Za Devina Robinsona je to prva individualna nagrada v profesionalni karieri, v drugi peterki tekmovanja pa so se poleg njega znašli tudi Zavier Simpson (U-BT Cluj-Napoca), Semi Ojeleye (Valencia Basket), Anthony Brown (Turk Telekom) in Xabi Lopez-Arostegui (Valencia).