Zmaji so se igrali z ognjem in se tudi (zasluženo) opekli

Ob parketu so tekmo spremljali številni košarkarski velikani iz treh obdobij ljubljanskega kluba. Prisotni so bili Ivo Daneu, Dušan Verbič, pa Zmago Sagadin, Roman Horvat, Ivica Jurković in številni drugi, ki so bili del ekip, ki jih je Društvo športnih novinarjev Slovenije pred začetkom tekme sprejelo v Hram slovenskih športnih junakov. Ljubljanski klub je prvi športni kolektiv, ki ga je doletela ta čast.

Termin četrte tekme serije za zdaj še ni znan, že zdaj pa je znano, da bo tekma v ljubljanski Hali Tivoli. Tekma je bila napeta vse od samega začetka in kljub poizkusom se Zmaji niso uspeli oddaljiti na več kot devet točk razlike. Gosti so ujeli ritem in si 20 sekund pred koncem s trojko Nika Bavčiča zagotovili zmago z rezultatom 81:82. " V samem začetku tekme smo delali preveč napak v obrambi. Premalo smo igrali kolektivno obrambo, kar se je poznalo predvsem v drugem delu, ko smo si priigrali devet točk razlike, a Heliosu pustili hiter povratek. Zadnjo četrtino so gosti odigrali boljše. Naša igra ni bila najboljša, nismo igrali po naših najboljših močeh, tako kot znamo. Medsebojni rezultat je 1:1. Hitro se moramo zbrati, saj nas v torek čaka zelo pomembna tekma ," je po bolečem porazu za uradno spletno stran kluba dejal trener Miro Alilović .

Domžalčani so tako dodobra izkoristili dejstvo, da so Ljubljančani večji del obračuna nastopali brez prvega organizatorja igre Yogija Ferrella, ki je v drugi četrtini ob doseženih osmih točkah parket zapustil zaradi nešportne osebne napake in pozneje tehnične napake. V dresu Zmajev so bili najuspešnejši Marko Jeremić (25 točk), Edo Murić (14 točk), Matic Rebec (13 točk) in Zoran Dragić (10 točk). "Na žalost smo doživeli poraz pred odhodom v Beograd. Do končnega slavja v finalu nas ločita še dve zmagi. Že v četrtek se vračamo v Domžale, maksimalno pripravljeni na tekmo. Odhod v Beograd ni bil razlog za končni rezultat. S Partizanom igramo šele čez tri dni in nimamo izgovora, da nismo bili pripravljeni," je po bolečem porazu v Stožicah povedal Rok Radović.