Zmaji ujeli pravi ritem: 'Takšne zmage gradijo karakter'

"Med pripravo je bilo govora o tem, da bo točno ta tekma pokazala našo formo. Spartak igra dobro, kljub porazom na zadnji tekmi proti Zvezdi. So zelo kakovostna ekipa, zato je naša igra proti njim pokazala trenutno stanje v ekipi in uspešnost našega dela," je razplet komentiral pomočnik trenerja Đorđe Adžić , ki je moštvo v zaključku obračuna vodil, ker je svojo drugo tehnično napako in posledično izključitev prejel Zvezdan Mitrović .

Najboljši strelec zmajev je bil že omenjeni Lemar z 22 točkami, od tega jih je 18 dosegel v prvem polčasu. In to ravno v času, ko so Ljubljančani nujno potrebovali nekaj napadalnega navdiha. "Potrebovali smo to zmago, saj take zmage gradijo karakter. Z lahkoto bi nas odneslo, a nas ni. Do zadnje minute smo se borili z vsemi močmi, igrali smo dobro," je za klubsko spletno stran povedal 29-letni Američan.

Zmaje naslednji preizkus čaka v sredo, ko se bodo na najbližjem evropskem gostovanju merili z Venezio. Prihodnjo soboto pa bodo skušali dobro formo potrditi še na gostovanju pri Ciboni.