Zmaji v Beogradu lovijo končnico: Zvezda je favorit, toda ...

Oči ljubljanskih košarkarskih navdušencev bodo usmerjene v Beograd, kjer se bodo košarkarji Cedevite Olimpije na derbiju 20. kola Lige ABA pomerili z aktualnimi prvaki regionalnega tekmovanja, košarkarji Crvene zvezde mts. Pred ljubljanskimi Zmaji je izredno pomemben obračun v boju za končnico na regionalni sceni, do konca rednega dela sezone pa so le še trije krogi. V sredo so Ljubljančani začeli z boji v slovenskem državnem prvenstvu in s 86:77 premagali novomeško Krko, blestel pa je Mikael Hopkins, ki je v 25 minutah igre dosegel 26 točk. Za glavnega trenerja Jurico Golemca je bila to šesta zmaga na sedmih tekmah, ki jih je preživel na klopi Cedevite Olimpije, uspeh nad Novomeščani pa so si ljubljanski košarkarji prigarali predvsem na račun dobre igre v obrambi v drugem polčasu. Prvaki iz Beograda so bili pred reprezentančnim premorom v izredni formi v Ligi ABA, in to navkljub dejstvu, da so morali v 19. kolu priznati premoč Mornarju iz Bara (64:71). Pred tem so rdeče-beli dobili pet zaporednih tekem, nekoliko slabše pa gre Beograjčanom v elitni Evroligi, kjer so izgubili sedem od zadnjih osmih tekem. Na parket so nazadnje stopili v četrtek in v Španiji doživeli poraz proti Baskonii (56:71). "Crvena zvezda mts je zagotovo ena od najboljših ekip v Ligi ABA. Nedeljska tekma v Beogradu je pomembna za obe moštvi, saj neposredno odloča o mestih, ki vodijo v končnico. Imamo svoje kakovosti ter svoje težave, enako pa velja tudi za naše tekmece. Skušali bomo izkoristiti našo kvaliteto in napraviti vse, da preprečimo Beograjčanom, da izkoristijo kakovost njihovih igralcev. V Beograd se odpravljamo samozavestno, zavedamo pa se, da bo odločala naša igra v obrambi. Dali bomo vse od sebe, da se v Ljubljano vrnemo z novima dvema točkama," je za uradno spletno stran kluba povedal trener zmajev Jurica Golemac.