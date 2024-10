Zmaji v Črni gori lovijo prve točke v regionalnem prvenstvu

Košarkarje Cedevite Olimpije danes čaka tretji obračun sezone v regionalni ligi Aba, kjer še čakajo na prvo zmago. Povsem drugače je v Evropi, kjer so zmaji po dveh krogih stoodstotni. Bodo zmago nad Venezio nadgradili proti Mornarju? Odgovor od 16.55 na VOYO.

OGLAS

Cedevita Olimpija - Umana Rey Venezia FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Medtem ko je Cedevita Olimpija uspešno vstopila v novo sezono evropskega pokala in na dveh tekmah zabeležila dve zmagi, pa so zmaji v ligi Aba po dveh odigranih tekmah še brez uspeha. V uvodnem kolu so izgubili na gostovanju pri FMP-ju, minuli konec tedna pa so bili od njih v Stožicah uspešnejši košarkarji Dubaja.

Na zmagovalne tirnice so se slovenski prvaki nato v torek vrnili z zmago nad Umano Reyer (87:82). Na tekmi polni preobratov in izmenjav v vodstvu, so mirnejše živce na koncu zadržali Zmaji, piko na i zmagi pa je postavil Aleksej Nikolić. Najboljša strelca v zeleno-oranžnih dresih sta bila Devin Robinson in Jaka Blažič, ki sta dosegla po 17 točk, sledil je Nikolić z 12. DJ Stewart, DeVante Jones in Brynton Lemar so vsi dosegli po devet točk, Lemar pa je tekmo zaradi poškodbe stopala zaključil že po prvem polčasu.

Tudi Mornar še čaka na prve točke Mornar je v novo sezono regionalne lige vstopil s praktično povsem spremenjeno zasedbo v primerjavi z minulo sezono. Na seznamu igralcev tako lahko najdemo številne mlade igralce s črnogorskim potnim listom, iz regionalne lige se je v Bar preselil Lovre Runjic, ki je pred tem igral v Splitu. V prvih dveh kolih je črnogorski kolektiv igral z Budućnostjo in Crveno zvezdo. V črnogorskem obračunu je Budućnost slavila zmago z rezultatom 98:51, aktualni prvaki pa so Mornar, ki se je zvezdi dobro upiral v drugem kolu, strli v drugem polčasu in zmagali z 91:72. Najbolj učinkovit igralec Mornarja v uvodnih dveh kolih je Brandon Jenkins, ki je na prvi tekmi z Budućostjo v 33 minutah dosegel devet točk, na tekmi z Zvezdo pa je v 40 minutah igre v statistiko vpisal 27 točk.