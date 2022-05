Zmaji v Laktaše po zmago, da bo več časa za priprave na Zvezdo

Košarkarji Cedevite Olimpije so se odpravili na prvo gostovanje v končnici katerega koli mednarodnega tekmovanja po letu 2001. Spomnimo, 22. februarja 2001 je takratna Union Olimpija gostovala v Bologni pri takratnem Kinderju v četrtfinalu elitne Evrolige. V regionalnem tekmovanju so moštva vse do konca sezone 2013/14 namreč zmagovalca odločala na finalnih turnirjih, od sezone 2014/15 pa klub iz Ljubljane do sezone 2021/22 nikoli ni sodeloval v končnici. V končnici 7DAYS EuroCupa v sezoni 2021/22 je Cedevita Olimpija dve tekmi, osmino finala in četrtfinale odigrala domačem stoženskem parketu. Pri tem je seveda v obzir treba vzeti dejstvo, da je zagrebška Cedevita v končnici regionalne lige nazadnje sodelovala v sezoni 2018/19, preden je prišlo do združitve klubov iz slovenske in hrvaške prestolnice in nastanka Cedevite Olimpije. V Laktaše se četa glavnega trenerja Jurice Golemca odpravlja z vodstvom z 1:0 v prvem krogu končnice proti Igokei m:tel, s tem pa je ljubljanska ekipa le eno zmago oddaljena od preboja v polfinale regionalne lige, kjer svojega tekmeca že čaka beograjska Crvena zvezda mts. Na pot se bo skupaj z ekipo odpravil tudi kapetan Jaka Blažič , ki je prvo tekmo izpustil zaradi slabega počutja.

Na prvi tekmi v soboto v Hali Tivoli so košarkarji Cedevite Olimpije prikazali ekipno igro, na krilih odličnega meta iz igre pa so zabeležili zmago z rezultatom 93:79. Zmaji so prvič povedli po dveh minutah igre. Takrat je za tri točke zadel Edo Muri, sledilo pa je precej izenačeno nadaljevanje. Zmaji so večino časa vodili, do odmora z največ devetimi točkami prednosti. Na plin so stopili v tretji četrtini, ko so prvič povedli z dvomestno prednostjo. Pred zadnjimi desetimi minutami igre so imeli osem točk zaloge, ki je do konca niso le ubranili, ampak tudi povečali. Štirje košarkarji Cedevite Olimpije so dosegli dvomestno število točk, največ, 21, jih je dosegel Jacob Pullen. V dresu Igokee m:tel je 19 točk ob 12 zbranih skokih v statistiko vpisal Dalibor Ilić. "Za nami je nekaj dni, ki smo jih lahko izkoristili za pripravo na drugo tekmo in počitek. Želimo si, da smo v optimalnem fizičnem stanju. Domače igrišče je vedno prednost Igokee, ki dobro igra doma. Zagotovo bo svojo ekipo prišlo podpirat tudi veliko navijačev. Mi moramo garati v obrambi in se truditi, da v igri v obrambi prikažemo čim boljšo predstavo, saj na gostujočih tekmah lahko zmagaš le na takšen način," je pred odhodom na drugo tekmo za uradno spletno stran kluba dejal trener Golemac. "Zavedamo se, kaj nam tekma v Laktaših pomeni. Potrebujemo zmago, po to se tudi odpravljamo na gostovanje k Igokei. Če v sredo dobimo tekmo v Laktaših, bodo priprave na polfinale s Crveno zvezdo veliko lažje. Igokea je na domačem parketu izredno nevarna. Vemo, da se naši tekmeci precej bolje počutijo doma kot v gosteh. Zagotovo jim bodo domači navijači v veliko pomoč, mi pa vemo, kakšne so naše naloge, in kaj je naš cilj," je za klubsko spletno stran povedal Alen Omić.