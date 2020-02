Zmaji v lovu na končnico: 'Zadar nam veliko dolguje iz prvega obračuna'

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo na izredno pomembni tekmi 18. kola Lige ABA v stoženski lepotici gostili košarkarje Zadra. Četa glavnega trenerja Jurice Golemca je pred dnevi v Beogradu uspela prekiniti niz štirih zaporednih porazov, zabeležiti prvo zmago v koledarskem letu 2020. Nov korak proti končnici regionalnega tekmovanja bodo Ljubljančani skušali napraviti proti moštvu iz pristaniškega mesta v severni Dalmaciji. Ljubljansko moštvo bije odločen boj za mesto v končnici s Crveno zvezdo mts, Mornarjem iz Bara in Koper Primorsko, slovenski podprvaki pa imajo skupaj s Črnogorci in Koprčani na svojem računu enajst zmag. Rdeče-beli iz Beograda imajo zmago več. Do konca rednega dela se bodo zmaji po dvoboju z Zadrom pomerili še z obema finalistoma iz minule sezone (Crvena zvezda mts, Budućnost VOLI) ter novomeško Krko).



V Stožice najprej prihaja Zadar, ki je skupaj z Mego Bemax pred zadnjimi štirimi koli rednega dela s štirimi zmagami v osemnajstih kolih na zadnjem mestu lestvice, z Beograjčani pa se Zadrčani borijo za obstanek v regionalnem tekmovanju. "Tekma z Zadrom je zelo pomembna, tako za nas, kot tudi za naše tekmece, saj se borijo za obstanek v Ligi ABA. Zadar je ekipa, ki je v tej sezoni že dokazala, da velja za zelo nevarno. Nenazadnje so na prvem medsebojnem obračunu Zadrčani slavili zmago z več kot 30 točkami razlike, v rednem delu sezone pa so premagali tudi Budućnost VOLI in Crveno zvezdo mts. Za nas je zelo pomembno, da ostanemo v boju za mesto v končnici. Zelo dobro se pripravljamo na sobotni obračun, zato gremo v dvoboj samozavestno, saj je glavna želja, da obe točki ostaneta doma. Vabim vse navijače, da pridejo v Stožice, saj potrebujemo njihovo pomoč, z njihovim navijanjem pa bo veliko lažje priti do nove zmage," je bil za uradno spletno stran ljubljanskega kluba izčrpen trener Golemac.