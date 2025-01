Zmaji v Stožicah proti zadnjeuvrščeni ekipi lige ABA

OGLAS

Po štirih zaporednih gostovanjih, na katerih so iztržili tri zmage proti Lietkabelisu, Hapoelu in Dubaju ter poraz proti Bourg-en-Bresseju, bodo zmaji ponovno zaigrali pred domačimi navijači. Njihov nasprotnik bo Mornar, ki na lestvici regionalne lige sicer z zgolj eno zmago zaseda zadnje mesto, a trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović opozarja, da nasprotnika ne gre podcenjevati. "Mornar se je v zadnjem obdobju okrepil, zato je to drugačna ekipa kot na prvem medsebojnem obračunu, že takrat pa smo se stežka dokopali do zmage. Zato morajo biti igralci osredotočeni in pripravljeni, da tekmo odigramo na ravni, kot to znamo. Če se bomo preveč sprostili, zna biti to za nas zelo nevarno, saj je Mornar napadalno zelo nadarjena ekipa," je pred tekmo s Črnogorci dejal Mitrović.

Zvezdan Mitrović FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Ekipi sta se v tekmovalni sezoni 2024/25 že srečali, oktobra je bila Baru z 92:82 boljša Cedevita Olimpija. A ljubljanski košarkarji se zavedajo, da lahko črnogorska ekipa pripravi presenečenje, pri tem bi jim lahko pomagali tudi novi okrepitvi Roko Rogić in Drew Pember, zato zmaji tekme ne jemljejo zlahka. "Zasedba Mornarja bo v Ljubljano zagotovo prišla sproščena, saj na obračunu z nami nima veliko za izgubiti, lahko pa pridobi ogromno in takšne ekipe so ponavadi izredno nevarne. Tega se vsi zavedamo in tako se bomo na tekmo tudi pripravljali. Vsaka tekma ima za nas velik pomen, ker se še vedno borimo za mesto v končnici regionalne lige. Moramo prikazati dobro predstavo in narediti vse, da pridemo do želene zmage," je pred 18. krogom lige ABA poudaril Aleksej Nikolić.

Aleksej Nikolić FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Ljubljančani v tekmo vstopajo po porazu na tekmi evropskega pokala z Bourge-en-Bressejem, francoska ekipa je doma prekinila zmagovalni niz zmajev in jim zadala prvi poraz v letu 2025. V ligi ABA pa so nanizali tri zaporedne zmage, boljši so bili od Krke, FMP-ja in nazadnje Dubaja.

Cedevita Olimpija je po dobri polovici odigranih tekem v dobrem položaju za napredovanje v končnico. Na 17 tekmah je zbrala 10 zmag in s 27 točkami zaseda osmo mesto na lestvici lige ABA.