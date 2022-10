Zmaji v Transilvanijo tudi brez Ferrella

" Na obračunu s Clujem bomo dali vse od sebe, da zabeležimo zmago, navkljub zdravstvenim težavam, s katerimi se soočamo. V Romunijo se zagotovo ne odpravljamo z dvignjeno belo zastavo. Naredili bomo vse, da bomo lahko na sredini tekmi konkurenčni in da se v Ljubljano vrnemo z zmago. Že v minuli sezoni je Cluj igral odlično košarko, v novi sezoni pa lahko v njihovi zasedbi spremljamo kar nekaj igralcev, ki so v ligi prvakov moštvo pripeljali do četrtfinala lige prvakov. Tudi glavni trener že nekaj sezon ostaja isti, zato se na parketu točno vidijo naloge posameznih igralcev. Naši tekmeci igrajo pametno košarko. Vemo, da so na domačem parketu zelo nevarni. Pričakujemo lepo napolnjeno dvorano, tekma pa zagotovo ne bo lahka. Veliko bo odvisno tudi od tega, v kakšni postavi se bomo predstavili, " je pred odhodom v Romunijo za uradno klubsko spletno stran povedal glavni trener zmajev Jurica Golemac . " Pred nami je zelo zahtevna tekma. Cluj ima odlično ekipo, ki igra z veliko energije. Pomembno bo, da na parket stopimo s pravim odnosom, še posebej zato, ker igramo na gostujočem parketu. S pravo energijo moramo igrati od prve do zadnje minute tekme. Ob vsaki posesti žoge bomo morali biti maksimalno osredotočeni. Napad pri naših tekmecih zelo dobro teče, dobro vedo tudi, kako igrati drug z drugim, saj se dobro poznajo. Osredotočeni moramo biti tudi v boju za odbitimi žogami, pograbiti skoke v obrambi in jih napadati pri skokih v napadu ," je pred tekmo v Romuniji za spletno stran zmajev povedal Amar Alibegović.

V minuli sezoni je Cluj prvič v svoji zgodovini nastopal v košarkarski ligi prvakov, kjer se je uspel prebiti vse do četrtfinala, iz nadaljnjih bojev pa so jih izločili košarkarji Ludwigsburga, ki so takrat slavili zmago z rezultatom 76:73. V svojo prvo sezono v evropskem pokalu so košarkarji Cluja vstopili s porazom proti JL Bourgu v prvem krogu tekmovanja. Semafor v Franciji je po 40 minutah obračuna kazal 88:85 v korist domačinov, pri Cluju pa je dvomestno število točk doseglo pet košarkarjev. Največ, 19, jih je v statistiko vpisal Leonardo Meindl. V romunsko državno prvenstvo je Cluj vstopil s tremi zaporednimi zmagami. Moštvo iz Transilvanije je nazadnje na parket stopilo v soboto in na gostovanju pri Craiovi slavilo zmago z rezultatom 93:71. Jordan Taylor je dosegel 19 točk, Karel Guzman se je ustavil pri 17 točkah, Stefan Birčević in Leonardo Meindl sta vknjižila vsak po 12 točk, Andrija Stipanović pa je ob 10 doseženih točkah v statistiko vpisal še šest asistenc in pet skokov. Prav Andrija Stipanović je, kot poroča uradna spletna stran Cedevite Olimpije, navkljub izostanku medsebojnih dvobojev med obema ekipama največji povezni člen med kluboma, ki se bosta v sredo srečala v BT Areni. Dobrodušni velikan je bil dve sezoni član zagrebške Cedevite, nato po nastanku Cedevite Olimpije eno sezono tudi igralec ljubljanskega kolektiva, v tej sezoni pa je predstavljal dušo in srce kluba iz slovenske prestolnice.