Zmaji po odlični prvi četrtini do zmage v Evropskem pokalu

Cedevita Olimpija je zasluženo prišla do dveh točk, saj je vodila vseh 40 minut. Z zbrano igro in čvrsto obrambo je do najvišje prednosti prišla na začetku drugega polčasa (48:27), tudi v zaključku srečanja, ko so se gostje približali na pet točk zaostanka, pa je zadržala prigarano razliko.

Najboljši posameznik pri Cedeviti Olimpiji je bil Aleksej Nikolić s 17 točkami (trojke 3:5) in šestimi podajami, po deset točk pa sta prispevala Nikos Čogaz (9 skokov) in Thomas Kennedy (11 skokov).

Ljubljančani bodo v naslednjem krogu evropskega pokala gostovali v Beogradu pri Hapoelu Jeruzalem. V skupinskem delu bo Cedevita Olimpija odigrala skupno 18 tekem, v končnico pa pelje prvih šest mest. V skupini A so še Aris Solun, Bahcesehir Istanbul, Neptunas Klaipeda, Slask Vroclav, Cluj Napoca, Umana Reyer Benetke in Hamburg.