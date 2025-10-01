Svetli način
Zmaji po odlični prvi četrtini do zmage v Evropskem pokalu

Ljubljana, 01. 10. 2025 21.14 | Posodobljeno pred 13 dnevi

STA , S.M.
Košarkarji Cedevite Olimpije so uspešno začeli novo sezono v Evropskem pokalu. V ljubljanskih Stožicah so premagali Manreso s 76:69 (29:18, 42:27, 61:49).

Cedevita Olimpija je zasluženo prišla do dveh točk, saj je vodila vseh 40 minut. Z zbrano igro in čvrsto obrambo je do najvišje prednosti prišla na začetku drugega polčasa (48:27), tudi v zaključku srečanja, ko so se gostje približali na pet točk zaostanka, pa je zadržala prigarano razliko.

Najboljši posameznik pri Cedeviti Olimpiji je bil Aleksej Nikolić s 17 točkami (trojke 3:5) in šestimi podajami, po deset točk pa sta prispevala Nikos Čogaz (9 skokov) in Thomas Kennedy (11 skokov).

Ljubljančani bodo v naslednjem krogu evropskega pokala gostovali v Beogradu pri Hapoelu Jeruzalem. V skupinskem delu bo Cedevita Olimpija odigrala skupno 18 tekem, v končnico pa pelje prvih šest mest. V skupini A so še Aris Solun, Bahcesehir Istanbul, Neptunas Klaipeda, Slask Vroclav, Cluj Napoca, Umana Reyer Benetke in Hamburg.

košarka evropski pokal Cedevita Olimpija Baxi Manresa
