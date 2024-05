Zmaji z 'dvokorakom' v finale: Že od samega začetka je bil cilj osvojiti naslov

Zasedba Cedevite Olimpije je v Hali Tivoli pričakovano gladko premagala GGD Šenčur še na drugi tekmi polfinalnega niza državnega prvenstva in gorenjski kolektiv iz boja za državno lovoriko izločila z rezultatom 2:0 v zmagah. Ljubljansko moštvo se bo za naslov državnega prvaka v finalnem nizu na tri dobljene tekme pomeril z zmagovalci polfinalne serije med domžalskimi Kansai Helios in novomeško Krko. Ekipi se bosta v torek v novomeški Športni dvorani Leona Štuklja za vstop v finale udarili na odločilni tretji tekmi.

Ljubljančani bodo v finalu lovili tretjo domačo lovoriko v tekmovalni sezoni 2023/24, četrti zaporedni naslov državnega prvaka ter hkrati deseto zaporedno lovoriko v tekmovanjih pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije. " V prvem polčasu smo odigrali korektno igro v obrambi in napadu ter si s tem priigrali prednost, ki nam je omogočila, da smo tekmo varno pripeljali do konca. Imamo več časa, da se pozdravimo in pripravimo na finale ," je za uradno klubsko spletno stran dejal trener Zoran Martić .

"Že od samega začetka je bil cilj priti v finale in osvojiti naslov. En korak smo bližje k temu. Bila je zahtevna tekma, a smo že na začetku nastopili agresivno, si priigrali prednost in jo držali do konca. Imamo nekaj dni, da se spočijemo in pripravimo na finale," pa je poudaril Gregor Glas.

Za ljubljansko zasedbo je 19 točk dosegel BJ Stewart ml., 18 jih je prispeval Gregor Glas, 17 pa Zoran Dragić. Pri Šenčurju je 17 točk dosegel Matej Čibej, 13 jih je ob desetih skokih dodal Alen Malovčić.

Cedevita Olimpija se bo v finalu na tri zmage pomerila z boljšim iz polfinalnega dvoboja Krka - Kansai Helios, v katerem je izid v zmagah poravnan na 1:1. Prva tekma finala bo v petek, druga 26. maja in tretja 29. maja. Morebitni četrta in peta tekma bosta 1. in 3. junija.