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Košarka

Košarkarji Cedevite Olimpije do pomembne zmage v gosteh pri Igokei

Banjaluka, 18. 10. 2026 07.40 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Cedevita Olimpija

Košarkarji Cedevite Olimpije so v četrtem krogu prvega dela lige AdmiralBet ABA v športni dvorani Laktaši premagali Igokeo z rezultatom 93:81. Ljubljanska zasedba je z drugo regionalno zmago v sezoni prekinila niz treh zaporednih porazov in uspešno sklenila serijo treh gostovanj.

Igokea je bolje odprla tekmo in hitro prevzela pobudo, Zmaji pa so po polaganju Jordana Gaineyja v zaključku prve četrtine izenačili na 18:18. Ljubljančani so nato prešli v vodstvo, a so domačini še pred koncem uvodnih desetih minut poravnali rezultat na 23:23. Drugo četrtino je odločneje začela Cedevita Olimpija, ki se je z delnim izidom 13:5 oddaljila na 36:28. Gostitelji so do glavnega odmora skoraj povsem izničili prednost aktualnih slovenskih prvakov, na odmor pa so Zmaji odšli z vodstvom 43:41.

Ljubljančani so v drugi polčas vstopili zbrano in po polaganju Gaineyja prvič na tekmi povedli z dvomestno razliko (56:45). Matthew Hurt je nato zaključil uvodni niz 15:4 in prednost povišal na 58:45. Igokea je odgovorila s šestimi zaporednimi točkami, Zvezdan Mitrović pa je njen nalet prekinil z minuto odmora. Zmaji so se odzvali in si pred zadnjo četrtino znova priigrali dvomestno prednost (68:58).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po dobri minuti in pol zadnjega dela je Hurt zadel ob osebni napaki za vodstvo s 73:58. Domačini so v nadaljevanju nekajkrat zmanjšali zaostanek, a so Zmaji ohranili nadzor nad dogajanjem in tekmo zanesljivo pripeljali do zmage.

Najboljši strelec Cedevite Olimpije je bil Anthony Cowan ml., ki je ob 21 točkah zbral še po štiri skoke in asistence. Gainey je k zmagi prispeval 16 točk, pet asistenc in štiri skoke, dvomesten pa je bil tudi Urban Kroflič z 10 točkami. Miha Cerkvenik je vseh svojih devet točk dosegel s tremi trojkami in dodal še pet skokov, po devet točk pa sta prispevala tudi Rihards Lomažs in Hurt.

V drugem polčasu si je mečno mišico poškodoval tudi glavni trener Mitrović. Trener Zmajev je kljub temu tekmo odvodil do konca, k sreči pa gre za lažjo poškodbo.

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