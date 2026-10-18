Košarkarji Cedevite Olimpije do pomembne zmage v gosteh pri Igokei

Igokea je bolje odprla tekmo in hitro prevzela pobudo, Zmaji pa so po polaganju Jordana Gaineyja v zaključku prve četrtine izenačili na 18:18. Ljubljančani so nato prešli v vodstvo, a so domačini še pred koncem uvodnih desetih minut poravnali rezultat na 23:23. Drugo četrtino je odločneje začela Cedevita Olimpija, ki se je z delnim izidom 13:5 oddaljila na 36:28. Gostitelji so do glavnega odmora skoraj povsem izničili prednost aktualnih slovenskih prvakov, na odmor pa so Zmaji odšli z vodstvom 43:41.

Ljubljančani so v drugi polčas vstopili zbrano in po polaganju Gaineyja prvič na tekmi povedli z dvomestno razliko (56:45). Matthew Hurt je nato zaključil uvodni niz 15:4 in prednost povišal na 58:45. Igokea je odgovorila s šestimi zaporednimi točkami, Zvezdan Mitrović pa je njen nalet prekinil z minuto odmora. Zmaji so se odzvali in si pred zadnjo četrtino znova priigrali dvomestno prednost (68:58).