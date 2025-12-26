Zmaji želijo premagati Crveno zvezdo tudi v Beogradu

Košarkarji Cedevite Olimpije imajo na prvi medsebojni obračun z rdeče-belimi iz srbske prestolnice lepe spomine. Pred dobrim mesecem dni so namreč kapetan Jaka Blažič in druščina v Stožicah po izjemno napeti končnici uspeli streti favorizirano Crveno zvezdo s 87:86. V času do sobotnega "povratnega" dvoboja v vroči dvorani Aleksandra Nikolića se je stanje v obeh taborih dodobra spremenilo. Beograjčani so v elitnem evropskem tekmovanju nekoliko padli v formi, Ljubljančani pa se ubadajo s precejšnjimi zdravstvenimi težavami.

DJ Stewart se je po bolezni uspešno vrnil na parket. FOTO: X

"Pred nami je zagotovo zelo težka tekma. Na domačem parketu smo zabeležili zmago, takrat pa je bila situacija nekoliko drugačna, saj je bila Crvena zvezda v izrazitem rezultatskem vzponu, v zadnjem obdobju pa je sledil padec, zato je zanje sobotna tekma zelo pomembna. V primerjavi s tekmo v Ljubljani bodo zagotovo zaigrali številni igralci, ki so tisto tekmo izpustili, vsekakor pa govorimo o resni evroligaški ekipi z najvišjimi tekmovalnimi cilji. Mi se v Beograd odpravljamo neobremenjeni in na tej tekmi lahko le pridobimo," je pred potjo v Beograd za uradno klubsko spletno stran dejal strateg Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović.

Ameriški organizator igre Umoja Gibson je eden nosilcev igre v zasedbi Cedevite Olimpije. FOTO: Aljoša Kravanja

Tudi ameriški organizator igre Umoja Gibson pritrjuje šefu stroke in poudarja, da bo eden ključnih dejavnikov do morebitnega novega uspeha nad rdeče-belimi kolektivna igra Ljubljančanov. "Pričakujem zelo intenzivno tekmo. Pomerili se bomo z ekipo, ki nastopa v Evroligi, zato bo tudi raven tekmovalnosti izjemno visoka. Enako je bilo že na našem zadnjem medsebojnem obračunu, ko smo tudi mi dvignili raven svoje igre in na koncu zabeležili zmago. Pred nami je tekma v vročem vzdušju, česar se dobro zavedamo, zato moramo igrati povezano, tako kot znamo, ter storiti vse, da znova pridemo do zmage," pa je povedal odlični Gibson. Zmaji so v dozdajšnjem delu tekmovanja ob le enem porazu zbrali kar devet zmag in zasedajo sam vrh skupine B, medtem ko je Crvena zvezda s šestimi zmagami in tremi porazi na tretjem mestu.