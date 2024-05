Zmaji želijo z 'dvokorakom' v polfinale

Cedevita Olimpija bo skušala v ljubljanski Hali Tivoli izkoristiti prvo priložnost za preboj v polfinale državnega prvenstva. Varovanci glavnega trenerja Zorana Martića so v petek v šentjurski Športni dvorani Hruševec proti domačemu kolektivu zmagali s 108:78 in si tako priigrali vodstvo v četrtfinalni seriji, ki se igra na dve dobljeni tekmi. " Košarkarji Šentjurja so bili na prvi tekmi motivirani in sproščeni, kar se je videlo v njihovi igri v napadu. Mi smo bili dovolj zbrani, da smo tekmo pripeljali v našo korist do konca. Na drugi tekmi v Tivoliju bosta ključ do zmage motivacija in zbranost ," je pred tekmo v hramu slovenskega športa dejal strateg Olimpije Martić.

Spomnimo, Cedevita Olimpija je v petek v Šentjurju potrdila vlogo favorita in dosegla zanesljivo zmago. 108 doseženih točk je predstavljalo drugi najboljši točkovni izkupiček Ljubljančanov v tekmovalni sezoni 2023/24, več, 114, so jih dosegli le na obračunu s Hamburgom v 16. kolu Evropskega pokala. Košarkarji iz prestolnice so podelil kar 35 asistenc, kar je rekord sezone za vsa moštva, ki nastopajo v državnem prvenstvu. "Končnico smo dobro začeli, zabeležili smo zmago, in to je tisto, kar vsi pričakujejo od nas. Pred nami je druga preizkušnja, na kateri bomo prav tako skušali priti do zmage in se prebiti v polfinale. Vemo, da smo kvalitetnejša ekipa, a ne smemo se sprostiti. Na prvi tekmi smo igrali dobro, agresivno in tako moramo igrati tudi v prihodnje," pa je za uradno klubsko spletno stran sporočil Zoran Dragić.