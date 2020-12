Znan razpored tekem 'mehurčka' v Kijevu

Gostitelji februarskih mehurčkov bodo Gliwice, Perm, Vilna, Ankara, Tbilisi, Kijev, Podgorica in Riga. Slovenija skupaj z Ukrajino, Madžarsko in Avstrijo nastopa v skupini F, ki jo bo gostil ukrajinski Kijev. Zaradi dveh prestavljenih novembrskih tekem madžarske reprezentance bo v zadnjem kvalifikacijskem oknu med 15. in 22. februarjem na sporedu kar pet tekem. Slovence 18. februarja čaka dvoboj z Madžarsko ter 20. februarja obračun z Ukrajino. Izbranci selektorjaAleksandra Sekulića so si nastop na EuroBasketu 2022 seveda že zagotovili.



Preostale tekme v skupini F:

Preložena tekma 4. kola:

Četrtek, 18. februar 2021

Slovenija - Madžarska



Redna tekma 6. kola:

Sobota, 20. februar 2021

Ukrajina - Slovenija