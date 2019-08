Znan spored nove sezone NBA: najprej dvoboj Dončić-Čančar

Dallas Mavericksi slovenskega košarkarskega zvezdnika Luka Dončićabodo sezono 2019/20 v ligi NBA odprli 23. oktobra pred domačimi navijači, ko jim bodo nasproti stali Washington Wizardsi. Že šest dni kasneje, 29. oktobra, pa Dončića in soigralce čaka gostovanje pri Denver Nuggetsih, katerih član bo v prihajajoči sezoni tudi slovenski reprezentant in tako kot Dončić član zlate reprezentance z EuroBasketa 2017 Vlatko Čančar.

Zelo odmevni sta bili v minuli sezoni tudi obe tekmi Mavericksov z ekipo Miami Heat, kjer igra nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste Goran Dragić, tokratno slovensko romanje v Dallas oziroma v Miami pa je na sporedu 14. decembra, ko bo na sporedu njun prvi medsebojni obračun v Teksasu (sobota), nato pa sledi še spopad v Miamiju (petek, 28. februarja). Že veliko prej, natančneje 5. novembra, se bo Dragić s Čančarjevimi Nuggetsi pomeril v Denverju, drugi obračun sezone pa bo na sporedu 25. marca.

Že takoj bitka za Los Angeles

Denver in Dallas, oba predstavnika zahodne konference, se bosta v sezoni sicer pomerila štirikrat, poleg omenjenega prvega dvoboja 29. oktobra v Denverju še 8. januarja in 11. marca v Dallasu ter 13. aprila v Denverju, kar bo za obe ekipi predzadnja tekma rednega dela.

Od prihajajoče sezone ima vodstvo lige NBA seveda velika pričakovanja, saj so odmevne menjave igralcev to poletje dvignile veliko prahu in povzročile, da se je začelo napovedovati konec obdobja "super ekip". Prenovljeni Los Angeles Lakersi z LeBronom Jamesomin njegovim novim pribočnikom Anthonyjem Davisombodo sezono odprli z derbijem proti Los Angeles Clippersom (22. oktober), medtem ko se bodo branilci naslova Toronto Raptorsi še isti dan doma pomerili z nekdanjo Davisovo ekipo New Orleans Pelicans, ki ji zdaj poveljuje prvi izbor letošnjega nabora Zion Williamson.

V zadnjih sezonah dominantni Golden State Warriorsi bodo novo dvorano Chase Center v San Franciscu krstili dva dni kasneje proti Clippersom, v prvem delu sezone, natančneje 11. decembra, bo veliko pozornosti usmerjene tudi v Toronto, saj bi se kot član Clippersov prvič v Kanado lahko vrnil Kawhi Leonard, ki je Raptorsom v minuli sezoni prinesel zgodovinski naslov, nato pa se preselil v mesto angelov. Velike načrte v boju za naslov bodo tudi letos imeli Houston Rocketsi, ki se z Russellom Westbrookom v Oklahoma City, kjer je bil Westbrook dolga leta prva violina ekipe Thunder, prvič podajajo 9. januarja. Najboljša ekipa rednega dela minule sezone Milwaukee Bucks z najkoristnejšim igralcem Giannisom Antetokounmpom bo prva ovira za teksaške Rakete v prvem krogu nove sezone, ki se za omenjeni moštvi začenja 24. oktobra.