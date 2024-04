Znanega slovenskega košarkarskega sodnika zalotili pri kraji

Evroligaški sodnik Matej Boltauzer naj bi lanskega leta, natančneje 5. decembra 2023, po tekmi Evrolige med Partizanom in Monacom na letališču v Srbiji v Duty-Free trgovini ukradel stekleničko parfuma. Šlo naj bi za znamko Tom Ford, vredna pa naj bi bila približno 220 evrov. Kot poročajo številni srbski mediji, naj bi Slovenca pridržali, še preden je lahko zapustil letališče. Na posnetku je lepo vidno, kako stekleničko v embalaži pospravi v žep svojega plašča. Kot navaja BasketNews, naj bi Evroliga začela disciplinski postopek proti Boltauzerju in naj bi bila trenutno še v iskanju vseh informacij.

Kot še navajajo viri, naj bi ob aretaciji priznal svojo napako. Srbski časopis Republika.rs naj bi glede tega že stopil v stik z njim, toda neuspešno, saj ni podal nikakršnih odgovorov, nad vprašanjem pa naj bi bil slišno pretresen."O tem ne vem nič. Žal mi je, ne morem govoriti." Pri časniku še navajajo, da so mu poslali tudi videoposnetek, vendar naj ne bi komentiral niti tega. 49-letnik je eden najuspešnejših evropskih košarkarskih sodnikov, ki od leta 2003 deluje na mednarodnem področju. Poleg Evrolige deluje tudi v Ligi ABA in nekaterih velikih reprezentančnih tekmovanjih.

Ta teden naj bi sodil tekmo med Panathinaikosom in Maccabijem, in ki naj bi bila pod drobnogledom. Na letališču pa je tudi plačal kazen 30.000 dinarjev in na ta način skušal prikriti škandal, da vse skupaj ne bi vplivalo na njegov ugled in bi delo lahko še naprej opravljal, kot da se vse skupaj sploh ni zgodilo. Toda včasih pač ne gre vse po načrtu ...

Glede na to, kaj se je zgodilo, pa tudi glede na to, da gre za osebo, ki bi morala skrbeti predvsem za delitev pravice, si številni želijo marsikaterega odgovora, predvsem pa pravične kazni. Kako se bo stvar razpletla, bo znano v kratkem, kot tudi to, ali bo sploh še delegiran za naslednje tekme? Nikakršno presenečenje ne bi bilo, če bi uspel tudi tokrat, velikokrat naj bi se namreč že zgodilo, da je sodil v škodo določenih klubov, predvsem srbskih. Tako Crvena zvezda kot Partizan sta večkrat trdila, da ju je Bolthauser oškodoval in za besede priskrbela tudi dokaze. Točno takšne, kot jih ima policija za krajo parfuma ...