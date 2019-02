Znani so Dončićevi konkurenti v spretnostnih preizkušnjah

Luka Dončić bo na vikendu All Stars lige NBAv Charlottu od 15. do 17. februarja vseeno v središču zanimanja navijačev in medijev, saj bo zanesljivo želel pokazati, da bi zaslužil udeležbo na tekmi vseh zvezd. Bo pa zanesljivo v krogu tistih, ki lahko zmagajo na spretnostni preizkušnji, kjer se bodo košarkarji pomerili v kombinaciji vodenja žoge, odboja, podajanja in metanja na koš.

Dončić se bo udeležil tudi tekme vzhajajočih zvezd, ki bo na sporedu v petek. Dončićevi tekmeci na spretnostnem poligonu bodoMike Conley, Trae Young, De'Aaron Fox, Jayson Tatum, Nikola Jokić, Kyle Kuzma in Nikola Vučević. Dončić bo seveda zaigral na tekmi vzhajajočih zvezd (Rising Stars Challenge), na katero so povabljeni novinci v ligi in igralci, ki v ligi NBA igrajo drugo sezono.

Lani je v spretnosti zmagal Brooklynov Spencer Dinwiddie, leto pred tem pa novi Dončićev soigralec, še vedno poškodovani, Kristaps Porzingis.