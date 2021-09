Znani termini tekem slovenskih košarkarjev na EP 2022

EP se bo sicer začelo 1. septembra, poleg Nemčije pa bodo skupinski del gostile še Češka, Gruzija in Italija. Izločilni boji bodo v Berlinu med 10. in 18. septembrom.

Po dnevu premora sledi obračun proti Madžarski (20.30), dan kasneje, torej v nedeljo, 4. septembra, pa še dvoboj proti Bosni in Hercegovini (17.45). Sledi še en premora, za konec skupinskega dela pa sledita še dvoboja z domačini Nemci (6. september, 20.30) in Francozi (7. september, 17.15).

Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) je v torek sporočila, da je šest držav izrazilo zanimanje za organizacijo moškega EP leta 2025. To so Ciper, Finska, Madžarska, Latvija, Rusija in Ukrajina, je na svoji spletni strani zapisala Košarkarska zveza Slovenije.

Pri KZS so zapisali še, da bo leta 2025 zaključni turnir potekal v štirih državah. Latvija, Madžarska, Rusija in Ukrajina so izrazile željo, da bi poleg skupinskega dela gostile tudi zaključne boje, medtem ko sta Ciper in Finska pripravljena prirediti le tekme v skupinskem delu tekmovanja.

Žensko EP bosta leta 2023 priredila Slovenija in Izrael. Predtekmovanje v dveh skupinah bo potekalo v Celju in Kopru, zaključni boji pa v Ljubljani.