Znani vsi udeleženci tekme zvezd lige NBA: s področja nekdanje države kar trije košarkarji

Črnogorski center Nikola Vučević je ob Jokiću in Dončiću tretji košarkar s področja nekdanje države, ki bo letos zaigral na All Star tekmi.

Poleg Hardna so v postavi rezervistov na vzhodu še Jaylen Brown in Jayson Tatum (Boston), Zach LaVine (Chicago), Julius Randle ( New York), Ben Simmons (Philadelphia) in Nikola Vučević (Orlando), na zahodu pa ob Paulu še Anthony Davis (LA Lakers), Paul George (LA Clippers), Rudy Gobert in Donovan Mitchell (Utah), Damian Lillard (Portland) ter Zion Williamson (New Orleans).

Dončić drugič zapored v prvi peterki

Tekma zvezd bo letos 7. marca v Atlanti. V ligi so jo pripravili kljub pomislekom številnih zaradi koronskih časov, vodstvo tekmovanja poudarja, da bo jubilejna 70. izvedba obenem tudi dobrodelna z zbiranjem sredstev za odpravljanje posledic koronske pandemije najranljivejših skupin.

Začetno deseterico igralcev tekme zvezd pa so že prejšnji teden z glasovanjem izbrali navijači, igralci in izbrani košarkarski mediji. Kapetana ekip bostaLeBron James (LA Lakers) in Kevin Durant(Brooklyn).

V bazenu igralcev začetne peterke na vzhodu so šeKyrie Irving (Brooklyn),Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Bradley Beal (Washington) in Joel Embiid (Philadelphia), na zahodu pa so poleg našegaLuke Dončića(Dallas) še Stephen Curry (Golden State),Nikola Jokić(Denver) in Kawhi Leonard (LA Clippers).