Znani vsi udeleženci zaključnega turnirja evrolige

Košarkarji iz Istanbula so na odločilni peti tekmi četrtfinala v gosteh po podaljšku z 80:79 v kneževini premagali Monaco. Turki so napredovali s 3:2 v zmagah.

Na drugi odločilni peti tekmi četrtfinalne serije je grški Olympiakos v gosteh premagal Barcelono z izidom 63:59 ter se prebil v polfinale, v katerem bo tekmec grške zasedbe španski Real Madrid. Olympiakos je prav tako napredoval s 3:2 v zmagah.

Olympiakos se je po dramatični zmagi nad Barcelono v gosteh prebil v tretji zaporedni odločilni obračun najboljše četverice.

Zaključni turnir bo od 24. do 26. maja v Mercedes-Benz Areni v Berlinu. To bo po letih 2009 in 2016 tretji finalni turnir v najvišjem evropskem klubskem tekmovanju v košarki v prestolnici Nemčije.