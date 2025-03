Znanih vseh 24 udeležencev evropskega prvenstva v košarki

Poleg štirih gostiteljev - Finske, Poljske, Cipra in Latvije - so si v kvalifikacijah mesto zagotovile Litva, Srbija, Turčija, Italija, Izrael, Španija, Belgija, Portugalska, Estonija, Gruzija, Grčija, Francija, Bosna in Hercegovina, Velika Britanija, Češka, Nemčija, Črna gora, Švedska, Islandija in Slovenija.

Ekipe bodo na EP (od 27. avgusta do 14. septembra) razdeljene v štiri šestčlanske skupine. Prve štiri bodo napredovale v četrtfinale. Žreb skupin bo 27. marca v Rigi, kjer bodo tudi zaključni boji prvenstva.