Znanih vseh 32 ekip, ki se bodo udarile za svetovni prestol

Američani so v kvalifikacijah utrpeli dva poraza, enkrat na sosedskem obračunu z Mehiko (70:78), nato je bila od aktualnih svetovnih prvakov boljša tudi Argentina (63:80), ki so jo na povratnem obračunu Američani v ponedeljek ugnali za točko (84:83). Ekipo je vodil Jeff van Gundy, nekdanji trener New Yorka in Houstona, a naj bi ga na mundialu nasledil legendarni strateg San Antonia Gregg Popovich. Ekipo ZDA je sestavljalo nekaj igralcev z izkušnjami iz lige NBA, nekateri so igrali, ker so bili brez veljavnih pogodb, večina pa je prišla iz razvojne lige. Na SP naj bi igrali vsi najboljši.