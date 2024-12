Znano je, kaj so nepridipravi ukradli Luki in Anamarii

Dončić je še en znan športnik, ki je bil tarča nepridipravov v ZDA od oktobra. Pred njim so tatovi obiskali tudi zvezdnike lige ameriškega nogometa NFL, podajalca ekipe Kansas City Chiefs Patricka Mahomesa, podajalca Cincinnati Bengals Joeja Burrowa in Mahomesovega soigralca Travisa Kelceja. Ob tem pa sta bila žrtvi tatov še košarkarja Milwaukeeja Bobby Portis in Minnesote Mike Conley.

Obe ligi sta svojim igralcem poslali varnostna opozorila, saj so domovi poklicnih športnikov vse bolj tarča organiziranih skupin.