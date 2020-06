Žoga s črno mambo v čast Kobeju Bryantu

Prvo omejeno izdajo iz Bryantove serije so predstavili že konec leta 2019. Bryant je z Los Angeles Lakersi osvojil pet naslovov prvaka v ligi NBA in bil 18-krat izbran na tekmo vseh zvezd. Leta 2008 je bil izbran za najkoristnejšega košarkarja lige, dvakrat pa je bil najkoristnejši igralec finala, in sicer v letih 2009 in 2010.

Črna mamba, kot so imenovali Bryanta, je umrl 26. januarja v helikopterski nesreči v kraju Calabasas. Poleg njega je življenje izgubilo še osem drugih oseb, med njimi tudi njegova 13-letna hčerka Gianna Bryant.