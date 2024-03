Zopet izjemni Luka Dončić ni mogel preprečiti novega poraza Dallasa

Luka Dončić v tej sezoni blesti na praktično vsaki tekmi svojega Dallasa, a nova zgodovinska predstava čarovnika iz Slovenije zopet ni bila dovolj za zmago njegovega moštva. Proti Indiani je v domači dvorani dosegel 39 točk, 10 skokov in 11 podaj za četrti zaporedni trojni dvojček z vsaj 30 doseženimi točkami, a na drugu strani je kar devet igralcev Indiane doseglo vsaj 10 točk. Mavericksi po 28 porazu zasedajo osmo mesto na zahodni konferenci in neposredna uvrstitev v končnico je vsak dan manj verjetna.

Slovenec se je pridružil legendarnemu Oscarju Robertsonu na seznamu igralcev, ki so štirikrat zapored dosegli vsaj 30 točk z trojnim dvojčkom. Edini košarkar v zgodovini lige, ki mu je ta podvig uspel večkrat je Russell Westbrook, ki je petkrat zapored 30 točkam dodal še vsaj 10 skokov in 10 podaj. Dallas je pred All Star vikendom zmagal na sedmih zaporednih tekmah, izjemne predstave Dončića po tekmi vseh zvezd pa niso mogle preprečiti petih porazov na zadnjih šestih tekmah.

Prvi polčas je bil dokaj izenačen, saj je Indiana v tretjo četrtino vstopila s skromno prednostjo 74:70, nato pa so sledile težave Dončića in druščine. Slovenec je v tretji četrtini zadel le dva od devetih metov iz igre, Indiana pa je na krilih razigranega Tyresa Haliburtona (12 točk v tem delu igre) četrtino dobila z izidom 32:18 in pobegnila na varnih 18 točk prednosti. Haliburton je tekmo zaključil z 19 točkami in 11 podajami. Myles Turner je pri Inidani dodal 20 točk, Pascal Siakam pa je dosegel 13 točk, 13 skokov in šest podaj. Pri Mavsih je Kyrie Irving dosegel 23 točk, 7 skokov in 3 podaje, P.J. Washington je dodal 20 točk, 7 skokov in 3 podaje, Daniel Gafford pa je ob popolnem metu iz igre (7/7) dodal 16 točk in 10 skokov.