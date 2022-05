Zoran Dragić: Dokazali smo, da se lahko borimo z vsakim

"Začeli smo zelo slabo, nato smo dvignili energijo in se takoj približali na pet točk zaostanka. Vzdušje je bilo fenomenalno in vedeli smo, da bi morali od sebe dati nekaj "ekstra", da bi lahko ustavili Zvezdo. Borili smo se in dali vse od sebe. Vemo, da obramba v določenih trenutkih ni bila najbojlša. Vemo, da smo imeli veliko težav zaradi njihovih skokov v napadu, po katerih so hitro dosegli koše. Želeli smo osvojiti ABA ligo, Olimpija je velik klub in dokazali smo, da se lahko borimo z vsakim," je zbranim novinarjem po srečanju v vroči dvorani Alksandra Nikolića dejal razočarani Zoran Dragić, ki je z 21 točkami bil drugi najboljši strelec na tekmi.

Domače moštvo je v napadu uspešno pobralo kar deset skokov v primerjavi s tremi Olimpije. Trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac se je z Dragićem o vzrokih za poraz strinjal: "Čestitke Zvezdi. Skoki v napadu so nam predstavljali veliko težav, kot smo tudi predvidevali. Tudi po prostih metih so oni uspešno skočili in dosegli lahke koše. Ves čas smo se borili in fantom ne morem ničesar zameriti. Ko igramo dobro v obrambi, smo bolj fizični in začnemo teči, smo bolj samozavestni. V tretji četrtini so nam spet na žalost pobegnili. Tako je, ko igraš v gosteh. Niso nam dovolili, da uspešno prodremo pod koš. Vzdušje je zagotovo vplivalo (na igro op.a.). Tako kot so domači navijači pomagali nam v Stožicah, so danes tudi njihovi njim."