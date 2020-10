Čudežen zaključek Barcelone za zmago v Baskiji

Baskonia je v šestem krogu košarkarske Evrolige bila na pragu zmage nad Barcelono, a je Kataloncem v Vitorii-Gasteiz uspel neverjeten preobrat. Po zaostanku z 61:71 (štiri minute do konca) so dosegli vseh zadnjih 11 točk na obračunu in na koncu slavili z 72:71. Zoran Dragić je v dresu Baskonie favorizirani ekipi Blaugrane nasul 15 točk. Anadolu Efes je v Pireju premagal zasedbo Olympiacosa, Himki pa je v Rusiji porazil zasedbo Crvene zvezde (83:77).

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Slovenski košarkarski reprezentant Zoran Dragić je v dresu Baskonie zbral 15 točk (igral je 28 minut) in bil najboljši strelec svoje ekipe. Pri gostih je blestel prvi zvezdnik Nikola Mirotić, ki je bil z 18 točkami prvi strelec tekme. Anadolu Efes je v Pireju premagal zasedbo Olympiacosa, Himki pa je v Rusiji porazil zasedbo Crvene zvezde (83:77). Izidi 6. kroga Evrolige:

Himki- Crvena zvezda 83:77

Olympiacos - Anadolu Efes 79:84

Baskonia - Barcelona 71:72