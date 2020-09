Zoran Dragić o izvrstnih predstavah brata Gorana: On je 'lider' Miamija

"Najbolj me navdušuje njihova kompaktnost v igri. Tako v obrambi kot v napadu delujejo zelo uigrani, moštvo je posrečena mešanica izkušenj in mladosti, ki lahko izloči tudi takšno moštvo, kot je Milwaukee Bucks," je naši novinarki Sanji Modrić uvodoma zaupal mlajši od bratov Dragić, ki se lep čas mudi na pripravah Baskonie na novo sezono.

"Goran (Dragić, op. p.) je v pravem trenutku dvignil raven svoje pripravljenosti. Deluje svež in sproščen, sledijo pa mu tudi ostali. Razpolagajo z raznovrstnostjo v vseh segmentih igre, zato so tako neugoden tekmec za vsakogar. Ob tem pa velja poudariti, da jim očitno moštvo Milwaukeeja 'leži', saj so v prvi vrsti uspeli zaustaviti njihovo najmočnejše orožje - Giannisa Antetokounmpa. Naj le nadaljujejo v tej smeri in potem jim konferenčni finale preprosto ne more spolzeti iz rok," optimistično pravi slovenski košarkarski reprezentant, ki nikoli ni podvomil v bratovo sprejemanje drugačne vloge v moštvu 'vročice', kot je je bil vajen še do nedavnega.

"Goran je že tako dolgo prisoten v tem športu, da se še kako dobro zaveda, kako potekajo stvari. Brez težav je sprejel vlogo vodje iz ozadja, a zame je še vedno pravi 'lider' Miamija. Čuti se, da ga imajo soigralci radi, ga neizmerno spoštujejo, saj njegova beseda šteje. Ne nazadnje, tudi na parketu prikazuje izjemne predstave, kar je velika stvar za trenerja Erika Spoelstro, ki v Goranu vidi podaljšano roko na igrišču. Upam in želim si, da pridejo čim dlje v letošnji končnici," je ob koncu povedal Zoran Dragić.