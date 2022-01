Zoran Dragić okrepil Cedevito Olimpijo

Slovenski reprezentant Zoran Dragić je po tem, ko je zapustil litovski Žalgiris, podpisal pogodbo o sodelovanju s Cedevito Olimpijo vsaj do zaključka sezone 2021/22.

Mlajši brat Gorana Dragića, je spletni strani kluba zaupal: "Vesel sem, da sem se pridružil Cedeviti Olimpiji. Vemo, da gre za odlično ekipo in verjamem, da ji bom lahko pomagal s svojimi izkušnjami in znanjem. Moj cilj je, da se prebijemo med najboljših osem moštev v 7DAYS EuroCupu in najboljše štiri ekipe v regionalni ligi. Če pa sem povsem iskren, so moje ambicije velike in želim, da osvojimo vse, kar se da osvojiti, in kot zmeraj bom dal na parketu vedno vse od sebe," Dodal je, da se zelo veseli povratka v Slovenijo: "Igranje pred domačimi navijači vedno s seboj prinese poseben občutek in tega se neizmerno veselim. Motivacije zagotovo ne bo manjkalo, bo pa potrebno besede prenesti v delo, in zato komaj čakam, da se vse skupaj začne." Krilni košarkar je pestra v pestri karieri do zdaj igral tudi za Ilirijo, Janče, Slovan, Krko, Malago, Phoenix Suns, Miami Heat, Sioux Falls Skyforce, Himki, Olimpio Milano, Anadolu Efes, Trst, Ratiopharm Ulm, Baskonio in nazadnje za Žalgiris.

icon-expand Zoran Dragić v Žalgirisu pod taktirko Jureta Zdovca ni igral veliko FOTO: Žalgiris

'S številnimi fanti se pozna iz reprezentance' "Morda to, da rečem, da smo zadovoljni, da se nam je pridružil Zoran Dragić, ne opiše naših pravih občutkov ob podpisu pogodbe z nosilcem slovenske moške članske reprezentance na položaju krila. Presrečni smo, da lahko končno rečemo, da je Zoran postal član Cedevite Olimpije, in verjamem, da se bo zelo dobro vključil v našo ekipo. S številnimi fanti se pozna iz reprezentance, preostale soigralce pa bo še spoznal v prihodnjih dneh in tednih. Vsi vemo, da Zoran slovi kot borben in energičen igralec, in verjamemo, da nam bo s svojo igro pomagal na poti do tega, da izpolnimo vse cilje, zadane pred začetkom sezone," je ob podpisu pogodbe z Zoranom Dragićem povedal športni direktor Cedevite Olimpije, Sani Bečirović.

icon-expand Jurica Golemac FOTO: KK Cedevita Olimpija