Zoran Dragić okrepil Split

Zoran Dragić, ki na EuroBasketu kljub dolgim pripravam z reprezentanco ni zastopal slovenske izbrane vrste, je okrepil Split. Klub iz največjega mesta na hrvaški obali je v lanski sezoni državnega prvenstva v finalu izgubil proti Zadru, v ABA ligi pa zasedel 13. mesto. Split bo v letošnji prenovljeni izvedbi regionalne lige igral v skupini A skupaj s Krko.

36-letni Dragić je v prejšnji sezoni igral za Bilbao in osvojil Fibin Evropski pokal, v svoji karieri pa je nosil drese Cedevite Olimpije, Žalgirisa, Baskonije, Ulma, Trsta, Anadolu Efesa, Milana, Himkija, Unicaje, Krke, Slovana, Janč, Ilirije, v ligi NBA pa je bil član Phoenixa in Miamija.