Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Košarka

Zoran Dragić okrepil Split

Split, 21. 09. 2025 08.21 | Posodobljeno pred 22 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V.
Komentarji
5

Slovenski košarkar Zoran Dragić je novi igralec Splita. Hrvaški klub je to uradno potrdil na svojih družbenih omrežjih. Slovenec se bo ekipi pridružil v ponedeljek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zoran Dragić, ki na EuroBasketu kljub dolgim pripravam z reprezentanco ni zastopal slovenske izbrane vrste, je okrepil Split. Klub iz največjega mesta na hrvaški obali je v lanski sezoni državnega prvenstva v finalu izgubil proti Zadru, v ABA ligi pa zasedel 13. mesto. Split bo v letošnji prenovljeni izvedbi regionalne lige igral v skupini A skupaj s Krko.

36-letni Dragić je v prejšnji sezoni igral za Bilbao in osvojil Fibin Evropski pokal, v svoji karieri pa je nosil drese Cedevite Olimpije, Žalgirisa, Baskonije, Ulma, Trsta, Anadolu Efesa, Milana, Himkija, Unicaje, Krke, Slovana, Janč, Ilirije, v ligi NBA pa je bil član Phoenixa in Miamija.

košarka split zoran dragić
Naslednji članek

Dončić ne izključuje vrnitve v Real Madrid: Oni so me vzgojili

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oliguma
21. 09. 2025 08.39
+1
Mu ne more gogi dati par miljončkov. .pa naj zaključi...ne pa da hodi..okolinokoli za nič..mešati zrak.
ODGOVORI
2 1
osiveli_ritmični_gimnastik
21. 09. 2025 08.43
strinjam se
ODGOVORI
0 0
brabusednet
21. 09. 2025 08.32
+2
On pa glih ni nek presežek v košarki.Po mojem dolgo ne bo dol.
ODGOVORI
3 1
anjerd
21. 09. 2025 08.31
+1
Za v pokoj, nekak mu ne gre najbolje.
ODGOVORI
1 0
ptuj.si
21. 09. 2025 08.29
+2
In??
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256