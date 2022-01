Čudno se mu je bilo vrniti, a ne bo ga motilo, če bo v Ljubljani ostal dlje časa

Cilji Cedevite Olimpije se z njegovim prihodom niso pretirano spremenili, je pa prihod enega najbolj prepoznavnih domačih košarkarjev zagotovo povečal apetite javnosti, česar se Zoran Dragić dobro zaveda: "Olimpija je imela dobro ekipo, še preden sem prišel. Podpisali so Yogija Ferrella, tukaj so Jaka Blažič, Edo Murić, Jacob Pullen ... Že prej so imeli dobro ekipo, a so si privoščili par kiksov, ki si jih ne bi smeli. Sedaj pa so pričakovanja še večja, ker imamo daljšo rotacijo. Moramo ostati v stiku z najboljšimi v Aba ligi."

"Dal bom vse, kar lahko. Boril se bom in poskušal pomagati ekipi, kolikor se bo dalo. Ekipa je sestavljena, zato se bom skušal čim prej vklopiti. Mislim, da se moramo uvrstiti med štiri najboljše v Aba ligi in osem v Euroucupu," je odločno obljubil povratnik v slovensko klubsko košarko.

Čudno mu je bilo, ko je stožiški parket okusil v klubskih barvah

"Če sem iskren, mi je bilo na začetku malo čudno se vrniti v Slovenijo po desetih letih. Čudno mi je bilo, ko sem prišel v dvorano. Vedno, ko sem prihajal sem, sem bil z reprezentanco. A sem se hitro navadil. Rabil sem tri, štiri dni. Vsekakor je velik motiv igrati pred domačimi navijači. Že v sredo nas čaka zelo pomembna tekma in upam, da jo bomo kronali z zmago," je optimističen Dragić. "Vsekakor je malo treme, ampak ko stopiš na parket, treme ni več. Bo pa malo čudno, ker se še vedno moram uigrati. Tukaj sem le sedem, osem dni. Skušal se bom čim prej uigrati, da bom lahko ekipi pomagal," je dodal 32-letni slovenski reprezentant, ki bo v Stožicah debitiral na obračunu evropskega pokala proti Gran Canarii.

Kot še pravi, so mu pri privajanju na novo okolje v veliko pomoč košarkarji, ki jih dobro pozna iz reprezentance. Vsaj do neke mere so mu na roko šle tudi težave v taboru zmajev s covidom-19, zaradi katerih Cedevita Olimpija v zadnjem tednu ni igrala. Tako je imel nekaj več časa za spoznavanje soigralcev, čeprav so nekateri zaradi karantene vadili ločeno. "Nismo bili kompletni, a zdaj je vse v najlepšem redu in je veliko lažje," pravi mlajši od bratov Dragić.

'Nisem želel sedeti in biti samo številka'

Z ambicioznim projektom Cedevite Olimpije se ga je povezovalo že poleti, a takrat ni prišlo do konkretnega kontakta, je na ponedeljkovi novinarski konferenci razkril Dragić, ki je tedaj čakal predvsem na ponudbo iz Eurolige. Dočakal jo je s strani litovskega Žalgirisa, ki ga vodi Jure Zdovc. Pogodbo je podpisal konec oktobra, a že dva meseca kasneje je Kaunas nezadovoljen zapustil.

"Problem je bil, ker ni bilo iskrenosti. Če si te nekdo želi in ti ponudi pogodbo, ti bo dal priložnost. Meni pa je niso dali. Ne vem, zakaj. Dojel sem, da mi ne zaupajo. In noben igralec ne more igrati za trenerja, ki mu ne zaupa. Začel sem normalno, bil sem v vzponu, a na koncu se je zgodilo, da nisem bil v 'sistemu'. Zato sem reagiral. Nisem želel sedeti in biti samo številka," je o grenki litovski izkušnji povedal eden od nosilcev slovenske reprezentance na lanskih olimpijskih igrah.