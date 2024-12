Zoran Dragić pred očmi starejšega brata zablestel s 24 točkami

Do zmage sta prišli tudi Murićeva Lleida in Gran Canaria Mika Tobeyja. Edo Murić je s soigralci s 87:74 ugnal Granado. Zbral je 11 točk in tri skoke. Tobey je k zmagi Gran Canarie s 96:94 nad Zaragozo dodal dve točki in tri skoke.

Vodilno moštvo druge španske lige pa je z dvanajstimi zmagami in le enim porazom San Pablo Burgos Mihe Lapornika, ki je tokrat zmago 89:66 slavilo v gosteh proti ekipi Naturavia Moron. Lapornik je bil znova odličen, saj je dosegel 17 točk ter imel skok in podajo.

Nebo ob odlični predstavi obnovil poškodbo

Izjemna smola v letošnji sezoni spremlja Josha Neba. Po odsotnosti zaradi poškodbe roke se je na tekmi proti Bayernu vrnil v zasedbo Milana. Nemci so dvoboj dobili s tesnih 79:78, Nebo pa je moral zaradi vnovične poškodbe, že tretje v sezoni, predčasno zapustiti parket.

Pet minut pred koncem tekme je Američan s slovenskim potnim listom pri obrambnem posredovanju in poskusu blokiranja nasprotnika prejel močan udarec v roko in ni mogel nadaljevati z dvobojem. Resnost tokratne poškodbe še ni znana. Do nesrečnega trenutka je Nebo igral 17 minut ter dosegel 11 točk in ujel osem odbitih žog.