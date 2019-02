Mali Dragić proslavil zmago z očetom: 'To je za vse navijače'

"Zelo sem vesel, da smo zmagali to tekmo,"je po prihodu s parketa s sinom Markom v naročju za 24URpovedal Dragić. "Naš pravi obraz smo pokazali šele v drugem polčasu, igralci so bili zelo motivirani in to se je videlo na koncu. Mogoče smo imeli malce sreče na koncu, prišli smo v podaljšek in na koncu tudi zmagali. Vesel sem, da smo lahko to zmago podarili tem navijačem, da niso prišli gledat, kako naj rečem ... Slabe košarke,"je nadaljeval povratnik po že drugi hudi poškodbi kolena.

'Važno, da je šla notri'

"Imeli smo dovolj akcij, da bi že prej zaključili to tekmo, ampak poglej ‒z minus osemnajst priti nazaj v tekmo je zelo težko in potrošiš precej energije. Vesel sem, da so mladi igralci, ki so zdaj v reprezentanci, pokazali, da lahko igrajo na tem nivoju in je to neko upanje zanje, neka samozavest. Da je bila osebna napaka pri metu za tri točke? Ne vem ... Poglej, važno je, da je šla notri, tako da se ne obremenjujem. Konec je tekme in gremo naprej,"dodaja Dragić.

Dragić je že pred časom dejal, da bi morebitna organizacija novega evropskega prvenstva, ki je Slovenijo nazadnje obiskalo leta 2013, predstavljala dodaten motiv za najboljše slovenske košarkarje, ki zaradi različnih razlogov v tem kvalifikacijskem ciklu niso oblekli dresa z državnim grbom.

Trifunović: Igralci si zaslužijo maksimalne pohvale

"Pomenilo bi veliko, mislim, da bi bili že avtomatično na evropskem prvenstvu, čeprav bi morali igrati kvalifikacije, kar je za moje pojme ... Kako naj rečem, neumno, ampak dobro ... Upam, da bomo pač najboljši odigrali te kvalifikacije, ne glede na to, če bomo tu gostili skupino. Bo pa to zelo velik dogodek, tako kot vedno, pač polna dvorana bo in lažje bo tudi nam,"je o možnosti novega velikega dogodka na slovenskih tleh za našo televizijo še povedal Dragić.