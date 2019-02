Vrača se: Zoran Dragić na seznamu za tekmi s Turki in Ukrajinci

Zoran Dragićse je od slovenske reprezentance poslovil z osebnim rekordom. 7. septembra 2016 je v tretjem krogu kvalifikacij za EP proti Ukrajini v Celju dosegel 28 točk. Naslednji dan je zapustil izbrano vrste ter se pridružil novim delodajalcem v Milanu, poroča STA. Mlajši od bratov Dragić, ki je za Slovenijo odigral štirideset uradnih tekem in je trinajsti najboljši strelec na uradnih tekmah (435 točk), je bil v zadnjih sezonah hudo poškodovan. Dvakrat si je strgal križne vezi desnega kolena; najprej februarja 2017, tako da je moral izpustiti udeležbo v zlati reprezentanci, ter nato še februarja 2018. V začetku januarja letos je postal član italijanskega prvoligaša iz Trsta, kjer ima na prvih petih tekmah povprečje deset točk, 3,2 skoka in 2,4 podaje.

"Zoran Dragić se je ponovno pridružil reprezentanci, kaj je zelo lepa stvar, lepa novica. Pridružil se nam je tudi Jan Špan, ostajamo pa pri jedru, s katerim smo odigrali že zadnje kvalifikacijske tekme,"je za 24URpovedal selektor Radovan Trifunović.

Pokazatelj tega, na koga lahko računa

"Z Gašperjem (Vidmarjem) sva se pogovarjala že pred prejšnjim ciklom in oba prišla do zaključka, da potrebuje malo počitka. Gašper je res igralec, ki vedno da srce na tekmah in je tudi vedno pripravljen igrati za reprezentanco. Zato sva rekla: 'Dajva zdaj počitek!' On je rekel in obljubil, da le če bo zdrav, vedno pride igrat za reprezentanco, tudi naprej za ostale kvalifikacije,"je dodal.

"Kljub temu, da mi zdaj nimamo več možnosti za uvrstitev na svetovno prvenstvo, si želim, da igralci pokažejo željo po dokazovanju, borbi in konec koncev tudi zmagi. To je zanje v bistvu, kako naj rečem ... En pokazatelj, na katerega lahko spet računamo v naslednjem ciklu za evropsko prvenstvo in tako dalje. Kapetan? Zamenjali smo tri, a kljub temu, da pride Zoran Dragić, sem se odločil, da bo kapetan ostal Edo Murić. Tolikokrat menjati kapetane tudi ni v redu, pred zadnjim ciklom tako ne mislimo ničesar menjati."

Poleg Dragića in novinca Jana Španaso v reprezentanci, ki bo 22. februarja gostovala v Ankari, tri dni kasneje pa se v Stožicah pomerila z Ukrajino, še Matic Rebec, Luka Rupnik, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Blaž Mesiček, Edo Murić, Vlatko Čančar, Klemen Kosi, Žiga Dimec, Urban Durnikin Miha Škedelj, rezerva pa je Aljaž Bratec.