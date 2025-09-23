Svetli način
Košarka

Zoran Dragić spregovoril za hrvaške medije: Nihče me ni napodil, odšel sem sam

Split, 23. 09. 2025 11.41 | Posodobljeno pred 49 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.V.
Komentarji
17

Novi član splitskega košarkarskega kolektiva je pred dnevi postal nekdanji dolgoletni slovenski reprezentant Zoran Dragić. Ta je v pogovoru za hrvaške medije med drugim prvič po zapletu in "neodhodu" na evropsko prvenstvo spregovoril o dogajanju v slovenski izbrani vrsti. "To so sicer moje osebne stvari, a enkrat za vselej bom povedal kratko in jedrnato, kako se je vse skupaj končalo," je dejal mlajši od bratov Dragić.

Košarkarji Splita z močno spremenjeno in obenem izdatno okrepljeno zasedbo vstopajo v novo sezono. Med novimi obrazi izstopata predvsem dve imeni: Leon Radošević in nekdanji dolgoletni slovenski reprezentant Zoran Dragić.

Slednji je tako v jeseni svoje kariere bogatemu seznamu klubov dodal še eno slavno ime, ki je v nekih drugih časih predstavljalo strah in trepet za vso košarkarsko Evropo. "V Splitu se počutim čudovito. Plaža, morje, sonce, družina in treningi," se je na uvodu pogovora s hrvaškimi mediji pred začetkom nove košarkarske sezone smejalo novopečenemu članu Splita Zoranu Dragiću.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Šestintridesetletnik je eden od kar deveterice novih košarkarjev, ki so okrepili zasedbo s kultnih Grip. "Verjamem, da lahko v novi sezoni spišemo lepo zgodbo. Trener Dino Repeša je zelo dobro začrtal stvari, glavna naloga nas igralcev pa bo, da se v najkrajšem možnem času skušamo čim bolje uigrati in tako predstavljati trd oreh vsakomur. Vsi prišleki so v svojih karierah že okusili čar igranja v regionalni ligi ABA, tako da s tega vidika ne vidim težav," optimistično napoveduje Zoran Dragić.

Reprezentančna kariera se je za v domovini priljubljenega "Zokija" končala precej klavrno. Potem ko je pred evropskim prvenstvom moral zapustiti reprezentančni tabor, je o tej vroči temi prvič spregovoril za enega od medijev. "Gre za moje osebne stvari in o tem posledično ne bi želel izgubljati odvečnih besed. Edina resnica je, da me nihče ni napodil, ampak sem sam zapustil reprezentančne priprave. To je to z moje strani," je Dragić za vselej potegnil črto pod reprezentančni "misterij".  

košarka zoran dragić split slovenska reprezentanca hrvaški mediji
KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
coca.eskim
23. 09. 2025 12.58
Sam je odšel, ko je zvedel, da Sekulič ne računa na njega.
ODGOVORI
0 0
televizija2000
23. 09. 2025 12.47
Saj je že prec povedal da je šel ven
ODGOVORI
0 0
Oliguma
23. 09. 2025 12.45
+2
Tota dva Dragiča sta oba dva copatarja.
ODGOVORI
2 0
štajerc65
23. 09. 2025 12.32
+1
Nerodno mu je bilo povedat da mu je žena naročila odhod iz repke.
ODGOVORI
1 0
palinko74
23. 09. 2025 12.29
+1
zena nosi hlace
ODGOVORI
1 0
Ri_ss
23. 09. 2025 12.25
+3
Dej dej Zoran, predvsem to. Pa kdo bi še verjel njemu in njegovi ženi “putem storija” hahahaha
ODGOVORI
3 0
Da se mene pita..
23. 09. 2025 12.25
+2
Neki je palamudil,zato je odšel.
ODGOVORI
2 0
Kanalizacija
23. 09. 2025 12.27
Kaj.
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
23. 09. 2025 12.30
Jz sem pa slišal da ga je žena zaparkirala.
ODGOVORI
0 0
losser
23. 09. 2025 12.22
+3
Zakaj pa se je potem njegova žena nekaj oglašala?
ODGOVORI
3 0
TEHNOVED
23. 09. 2025 12.15
+2
no zdaj se naj pa Gogi in njegova žena lepo opravičita!!
ODGOVORI
2 0
Amor Fati
23. 09. 2025 12.22
Pusti muho pri miru. Muha je srečna, da jo ni treba biti slon.
ODGOVORI
0 0
hojladri123
23. 09. 2025 12.08
Strah in klepet -.- hahaha
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
23. 09. 2025 12.15
Je prišel svizec in rekel, da ne zna zavit čokolade v folijo.
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
23. 09. 2025 12.07
Tako je to, če vidiš kako dela cirkus in nočeš biti zaposlen kot klovn.
ODGOVORI
0 0
