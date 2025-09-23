Zoran Dragić spregovoril za hrvaške medije: Nihče me ni napodil, odšel sem sam

Slednji je tako v jeseni svoje kariere bogatemu seznamu klubov dodal še eno slavno ime, ki je v nekih drugih časih predstavljalo strah in trepet za vso košarkarsko Evropo. "V Splitu se počutim čudovito. Plaža, morje, sonce, družina in treningi," se je na uvodu pogovora s hrvaškimi mediji pred začetkom nove košarkarske sezone smejalo novopečenemu članu Splita Zoranu Dragiću.

Šestintridesetletnik je eden od kar deveterice novih košarkarjev, ki so okrepili zasedbo s kultnih Grip. "Verjamem, da lahko v novi sezoni spišemo lepo zgodbo. Trener Dino Repeša je zelo dobro začrtal stvari, glavna naloga nas igralcev pa bo, da se v najkrajšem možnem času skušamo čim bolje uigrati in tako predstavljati trd oreh vsakomur. Vsi prišleki so v svojih karierah že okusili čar igranja v regionalni ligi ABA, tako da s tega vidika ne vidim težav," optimistično napoveduje Zoran Dragić.

Reprezentančna kariera se je za v domovini priljubljenega "Zokija" končala precej klavrno. Potem ko je pred evropskim prvenstvom moral zapustiti reprezentančni tabor, je o tej vroči temi prvič spregovoril za enega od medijev. "Gre za moje osebne stvari in o tem posledično ne bi želel izgubljati odvečnih besed. Edina resnica je, da me nihče ni napodil, ampak sem sam zapustil reprezentančne priprave. To je to z moje strani," je Dragić za vselej potegnil črto pod reprezentančni "misterij".