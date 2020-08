Zoran Dragić tudi uradno podaljšal s španskimi prvaki

"Slovenski krilni košarkar je v klub prišel januarja lani, da bi nam pomagal s kakovostjo, izkušnjami in osebnostjo. Postal je ključni igralec Baskonie v končnici tekmovanja in pripomogel k četrtemu naslovu španskega prvaka," so zapisali pri Baskonii v izjavi za javnost.

Zoran Dragić je v minuli sezoni poleg Baskonie igral še za nemški Ulm, kjer je bil eden najboljših posameznikov. Kasneje se je znova pridružil Baskonii, za katero je v zaključku prvenstva, ki je zaradi pandemije novega koronavirusa potekalo po spremenjenem sistemu, v povprečju dosegel 8,4 točke.