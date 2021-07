Zoran Dragić po zmagi nad Venezuelo: Vedeli smo, da ne bo lahko

Točkovno sta tokrat izstopala Mike Tobey s 27 in Luka Dončić s 23 točkami, a tudi ostali izbranci selektorja Aleksandra Sekulića so svoje delo na igrišču opravili za visoko oceno.

Med njimi, jasno, tudi vselej borbeni in srčni Zoran Dragić, ki je k slovenski polfinalni zmagi nad Venezuelo z 98:70 prispeval 12 točk s 57-odstotnim metom iz igre ter dodal še pet skokov in podajo. "V prvem polčasu smo se še nekoliko "lovili", saj so tokratni tekmeci prikazali zelo dobro igro. Predvsem v obrambi so bili zelo agresivni, mi pa smo na drugi strani zgrešili nekaj odprtih metov z razdalje. Ko smo v drugem polčasu strnili svoje vrste in zaigrali agresivneje v obrambi, so stvari prišle na svoje mesto," je naši novinarki Sanji Modrić zaupal 32-letni Ljubljančan, ki tudi tokrat ni razočaral slovenskih navijačev s pristopom in borbenostjo.

"Vemo, po kaj smo prišli v Litvo. Za nas je pomembna zgolj finalna tekma, ki prinaša uvrstitev na olimpijske igre v Tokio. Želja in motiv sta ogromna, verjamem, da nam ob ponovitvi iger s predhodnim obračunov lahko uspe," je še pristavil mlajši od bratov Dragić.