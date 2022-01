Zoran Dragić ne skriva navdušenja ob vrnitvi domov: Občutki so izjemni

Upamo si trditi, da bosta tako Zoran Dragić kot tudi Cedevita Olimpija dobila veliko od prihodnjega sodelovanja. Borben, nepopustljiv, včasih na robu dovoljenega, a vselej v skrajnem duhu poštenega športnega boja, bo 32-letni slovenski reprezentant velika okrepitev za zasedbo, ki se po turbulentnem decembru počasi vrača v zmagovite tirnice iz začetka sezone, ko se je zdelo, da je letošnji igralski kader v primerjavi z lanskoletnim v kvalitativnem smislu za odtenek boljši.

Dragić je prepričan, da je okrepil moštvo z glavo in repom ter z velikim potencialom, ki ga v dozdajšnjem delu sezone še ni povsem razvil. "Prvi občutki po prihodu v Stožice so izjemni. Komaj čakam, da se seznanim še s preostankom moštva oziroma košarkarji, ki jih osebno še ne poznam," je uvodoma dejal zadovoljni Zoran Dragić, ki v napovedi rezultatskih ciljev do konca sezone ne skopari z visokimi ambicijami. Ravno nasprotno ... "Aktualna zasedba Cedevite Olimpije razpolaga z veliko košarkarske kakovosti, zato morajo biti temu primerno začrtani tudi cilji. Sovražim poraze in upam, da bomo prišli čim dlje v vseh tekmovanjih, v katerih nastopamo," je še dodal mlajši od bratov Dragić.