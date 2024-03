Zoran Dragić: So dobra ekipa, toda pričakujemo zmago

"V Novem mestu si želimo zabeležiti novo zmago. Vemo, da smo imeli s Krko težave v finalu Pokala Spar. Gre za dobro ekipo, vemo tudi, kje pretijo največje nevarnosti. Dati moramo vse od sebe in priti do pomembne zmage," je pred gostovanjem v Novem mestu povedal Zoran Dragić , ki je del svoje kariere preživel v dresu Krke.

Pred košarkarji Cedevite Olimpije je večni slovenski derbi z novomeško Krko. Medtem ko so si Zmaji mesto v končnici Lige ABA že zagotovili in so trenutno v boju za prednost domačega igrišča v četrtfinalu tekmovanja, so se Novomeščani znašli v borbi za izognitev zadnjemu mestu na lestvici lige. Varovancem glavnega trenerja Zorana Martića na četrtem mestu za ovratnik dihata Mega MIS in Zadar, ki imata po 24 kolih zmago manj, ob tem pa je treba dodati, da je Zadar svojo tekmo v 25. krogu že odigral in na domačem parketu izgubil proti FMP-ju Soccerbet. Mega bo v nedeljo v Beogradu gostila Split. Novomeščani bodo skušali v zadnjih dveh krogih rednega dela prehiteti Mornar-Barsko zlato, ki ima zmago več, in v soboto v Baru gosti Borac Mozzart. Pred sobotnim obračunom v Športni dvorani Leon Štukelj je Krka doživela šest zaporednih porazov v regionalni ligi, zadnjo zmago je zabeležila v 18. krogu, ko je prav na domačem parketu z 79:72 premagala Mornar.

"Zadnji krogi v regionalnem tekmovanju vedno o nečem odločajo, tudi sobotni obračun v Novem mestu je pomemben tako za nas kot za Krko. Mi lovimo dober položaj na lestvici pred začetkom končnice, naši tekmeci pa se borijo za obstanek v ligi. Skrivnosti med obema ekipama ni veliko, glede na to, da smo se v tej sezoni pomerili že dvakrat. Odločali bodo pristop, energija in osredotočenost," je pred sobotno tekmo v Športni dvorani Leona Štuklja povedal glavni trener članske zasedbe Cedevite Olimpije, Zoran Martić.

Cedevita Olimpija in Krka sta se v tekmovalni sezoni 2023/24 pomerili dvakrat, enkrat v rednem delu Lige ABA v decembru v Tivoliju, drugič pa sta si ekipi nasproti stali v finalu Pokala Spar na Kodeljevem v februarju.

V Tivoliju so zmaji hitro prevzeli pobudo na parketu, povedli z 11:2, nato pa vodstva niso več izpustili iz svojih rok. Ob koncu je semafor kazal 91:79 v korist zeleno-oranžnih, pri katerih je s 23 točkami, devetimi blokadami in osmimi skoki zablestel Karlo Matković. V strelskem izkupičku mu je sledil kapetan Jaka Blažič z 21 točkami in šestimi asistencami, DJ Stewart je dosegel 19 točk, Justin Cobbs pa je ob 14 točkah v statistiko vpisal sedem asistenc in pet skokov. Pri Krki je Isaiah Cousins dosegel 17, Jurij Macura 15, Jan Špan pa 14 točk.

Veliko bolj napetemu obračunu smo bili priča na Kodeljevem, kjer se je Cedevita Olimpija na finalnem turnirju Pokala Spar predstavila v okrnjeni zasedbi. Ljubljančani so bili praktično celotno srečanje v zaostanku, novomeška zasedba je v prvem polčasu vodila tudi že z 11 točkami prednosti (37:26). V zadnjih petih minut srečanja sta ekipi vstopili poravnani na 77:77, nato pa je obračun z zaporednimi meti za tri točke odločil Gregor Glas. Krka je sicer v samem zaključku dvoboja imela met za podaljšek, a je Marko Radovanović zgrešil, Miha Škedelj pa je z zadnjim metom uspel zaostanek znižati na eno točko. Semafor je tako po 40 minutah boja kazal 87:86 v korist Ljubljančanov. Blažič in Nikola Radičević sta oba dosegla 17 točk, Alen Omić je ob 16 točkah zbral osem skokov, Zoran Dragić pa se je ustavil pri 12 točkah. Pri novomeški zasedbi je blestel Špan z 29 točkami, Miha Cerkvenik pa je dosegel 19 točk.

Krka je v tej sezoni od samega začetka tudi del slovenskega državnega prvenstva. Po 23 odigranih tekmah so Novomeščani trenutno pri izkupičku 19 zmag in štirih porazov. V sredo je novomeški kolektiv gostoval pri LTH Castingsu, si že v prvem polčasu priigral odločilno prednost in zabeležil zmago z rezultatom 78:63. Pri Krki sta ob odsotnosti Jana Špana, Marka Radovanovića, Jurija Macure in Jairusa Hamiltona največ točk dosegla Škedelj (25 točk, 9 skokov) in Cerkvenik (18 točk, 7 skokov).