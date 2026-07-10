Košarka
V Stožicah lahko gledamo jutrišnje zvezde: 'Upam, da jih bodo ljudje podprli'
Tik pred začetkom domačega evropskega prvenstva do 20 let smo govorili z nekdanjim selektorjem generacij 1998, 2000 in 2001, pri katerih so slovenski fantje osvojili srebro, zlato in šesto mesto, Zoranom Martićem. Odlična generacija, ki je bila predlani na evropskem prvenstvu in lani na svetovnem prvenstvu bronasta, bo zdaj zadnjič igrala skupaj v mlajših selekcijah. Je pred domačimi navijači prišel čas za zlato medaljo?
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.