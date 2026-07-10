Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

V Stožicah lahko gledamo jutrišnje zvezde: 'Upam, da jih bodo ljudje podprli'

Ljubljana, 10. 07. 2026 14.23 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.D.
POPkast na temo U20 EuroBasketa z Zoranom Martićem

Tik pred začetkom domačega evropskega prvenstva do 20 let smo govorili z nekdanjim selektorjem generacij 1998, 2000 in 2001, pri katerih so slovenski fantje osvojili srebro, zlato in šesto mesto, Zoranom Martićem. Odlična generacija, ki je bila predlani na evropskem prvenstvu in lani na svetovnem prvenstvu bronasta, bo zdaj zadnjič igrala skupaj v mlajših selekcijah. Je pred domačimi navijači prišel čas za zlato medaljo?

eurobasket u20 evropsko prvenstvo do 20 let Zoran Martić

Prihajajo ogledniki lige NBA, Dončić opozarja na alarmantno stanje

24ur.com Odbojka: Kdaj bo na vrsti Slovenija?
24ur.com Urnaut: Od naše izjemne publike se želimo posloviti z (novo) zmago
24ur.com Visoka pričakovanja slovenskih odbojkarjev in navijačev pred SP
24ur.com Cretu: Še vedno je v igri medalja, fantje vedo, kako je treba odigrati
24ur.com ''Luzerska' generacija na evropskem prvenstvu. Sladko bo'
24ur.com Mladi risi srebrni na domačem SP
24ur.com '20-letnica od drugega naslova evropskih prvakinj je za nas velik motiv'
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tako očarljive so štiri hčerke Matta Damona: redko jih pokaže v javnosti, zdaj so navdušile vse
Le 30 minut iz Ljubljane: Skriti raj s sedmimi slapovi, za katerega mnogi Slovenci ne vedo
Le 30 minut iz Ljubljane: Skriti raj s sedmimi slapovi, za katerega mnogi Slovenci ne vedo
Ali naj dojenček na plaži nosi kopalke?
Ali naj dojenček na plaži nosi kopalke?
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
zadovoljna
Portal
3 znamenja, ki bodo to poletje doživela največje spremembe
Najpogostejša poletna težava, o kateri ženske redko govorimo
Najpogostejša poletna težava, o kateri ženske redko govorimo
To so kavbojke, ki jih lahko nosimo tudi v poletnih mesecih
To so kavbojke, ki jih lahko nosimo tudi v poletnih mesecih
Tako globokega izreza nismo videli že dolgo
Tako globokega izreza nismo videli že dolgo
vizita
Portal
Večina ljudi dela isto napako po kosilu, zaradi katere je prebava počasnejša
Navade, ki po mnenju strokovnjakov prispevajo k daljšemu in bolj zdravemu življenju
Navade, ki po mnenju strokovnjakov prispevajo k daljšemu in bolj zdravemu življenju
Zakaj smo v vročini bolj razdražljivi, pozabljivi in manj produktivni?
Zakaj smo v vročini bolj razdražljivi, pozabljivi in manj produktivni?
Zakaj je kožni rak najpogostejši rak na svetu? Odgovor se skriva v naših vsakodnevnih navadah
Zakaj je kožni rak najpogostejši rak na svetu? Odgovor se skriva v naših vsakodnevnih navadah
cekin
Portal
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Če želite višjo plačo, začnite razvijati te veščine
Če želite višjo plačo, začnite razvijati te veščine
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
moskisvet
Portal
Nova ljubezen? Mbappé naj bi ljubil špansko igralko
E-kolesa povezana z novim vzorcem hudih poškodb: strokovnjaki opozarjajo na nevaren trend
E-kolesa povezana z novim vzorcem hudih poškodb: strokovnjaki opozarjajo na nevaren trend
Tudi pri 54 letih buri domišljijo: Lepota, ki temelji na samozavesti
Tudi pri 54 letih buri domišljijo: Lepota, ki temelji na samozavesti
Resnica o AI: Zakaj umetna inteligenca ni nikoli popolnoma nevtralna
Resnica o AI: Zakaj umetna inteligenca ni nikoli popolnoma nevtralna
dominvrt
Portal
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Pripravite čaj iz bananinih olupkov ter z njim zalijte sobne rastline
Pripravite čaj iz bananinih olupkov ter z njim zalijte sobne rastline
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
Zakaj ljudje obešajo lovor pri vhodnih vratih – preprost domač trik
Zakaj ljudje obešajo lovor pri vhodnih vratih – preprost domač trik
okusno
Portal
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
Ena najbolj sočnih domačih sladic, ki jo boste zagotovo večkrat pripravili
Ena najbolj sočnih domačih sladic, ki jo boste zagotovo večkrat pripravili
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
voyo
Portal
Otok ljubezni
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804