Zoran Martić: Tako se enostavno ne da zmagati

Po dobrem uvodu v tekmo, ko so zmaji po petih minutah igre vodili, so pobudo na parketu prevzeli domačini. Slednji so nato dobili vse četrtine, ključni korak k zmagi pa so napravili v tretji, ki so jo dobili s 15 točkami razlike (37:22). Mega se je na koncu veselila zanesljive zmage, hkrati pa je s 119 točkami podrla rekord po številu točk na posamezni tekmi končnice.